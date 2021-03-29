Türkiye ile Azerbaycan doğrudan seyahat edebilecek
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Türkiye ile Azerbaycan doğrudan seyahat edebilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türkiye ile Azerbaycan doğrudan seyahat edebilecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye ile Azerbaycan vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceği duyuruldu.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye ile Azerbaycan vatandaşları 1 Nisan'dan itibaren doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığınca Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan seyahat protokolü üzerine bir açıklama yayımlandı. Açıklamaya göre, 10 Aralık 2020'de Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü'nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlandığı belirtildi. Söz konusu bu protokolün ise 1 Nisan'da yürürlüğe gireceği aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından, yürürlüğe girecek söz konusu protokol ile iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecekleri duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Can Azerbaycan'la 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'iki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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