Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başladı
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Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başladı

İhlas Haber Ajansı / TUNCER CENGİZ - Haberler | Güncel

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başladı Azerbaycan'dan ilk yolcular Türkiye'ye geldi Lale Aliyeva: "Türk halkını çok seviyoruz" Türkiye ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020'de imzalanan kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol, bugün yürürlüğe girdi.

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Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başladı

Azerbaycan'dan ilk yolcular Türkiye'ye geldi

Lale Aliyeva: "Türk halkını çok seviyoruz"

İSTANBUL - Türkiye ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020'de imzalanan kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol, bugün yürürlüğe girdi. İki ülke vatandaşları bugün itibarıyla karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek.

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahatin başlamasının ardından Azerbaycan'dan ilk yolcular Türkiye'ye geldi. Kimlik belgesi ile Türkiye'ye gelen yolcular memnuniyetlerini belirtti.

"Türkiye'yi çok seviyorum"

Türkiye'ye kimlik belgesi ile seyahatin başlamasından çok memnun olduğunu söyleyen Leyla Hanifeyeva, "Çok mutluyum. Türkiye, İstanbul benim ikinci evim. Çünkü ben burada eğitim aldım. Burada yaşadım. Pasaporta gerek olmadan kimlik göstererek giriş yapacak olmamız işlemleri hızlandıracak. Sık sık geliyorum. Bizim için kolaylık oldu. Böyle daha iyi olacak. Tüm Azeriler Türkiye'ye çok seviyoruz" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum"

Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye'ye kimlik ile gelebilecekleri için çok sevinçli olduklarını söyleyen Lale Aliyeva, "Pasaportumla gemdi. Suudi Arabistan'a gideceğim. Biz millet iki devletiz. Onan için aramızda pasaport olmamalı. Ben böyle düşünüyorum. Kimlikle seyahat başladığı için biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Biz onu bütün Türk halkını çok seviyoruz. Bütün Azerbaycanlıların hepsi kimlikle gelebilecekleri için sevinirler. Çünkü öz ülkeleri" ifadelerini kullandı.

"Arzu ederiz ki tek millet tek devlet olalım"

Yeni uygulamadan çok memnun olduğunu söyleyen Azer Gasimov, "Çok memnunuz. Çok iyi. Biz tek millet iki devletiz. Arzu ederiz ki tek millet tek devlet olalım. Çok memnunuz. Şimdi pasaportum da geldi. İstanbul üzerinden başka ülkeye gedeceğim" dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başladı
Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başladı
Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başladı
Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCER CENGİZ

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