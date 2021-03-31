Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat yarın başlıyor
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Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat yarın başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat yarın başlıyor

TÜRKİYE ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan kimlikle seyahat protokolü, yarın itibariyle yürürlüğe giriyor.

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TÜRKİYE ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan kimlikle seyahat protokolü, yarın itibariyle yürürlüğe giriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlama kararları kapsamında Azerbaycan'a kimlik kartıyla giriş yapmak isteyen Türk vatandaşlarının oturma ve çalışma izni sahibi olması gerekiyor.

 İki ülke arasında imzalanan protokol gereği yarın başlayacak kimlikli seyahat ile ilgili olarak Türk vatandaşlarına yazılı bir bilgilendirmede bulunan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, " Türk vatandaşları da Azerbaycan'a yeni nüfus cüzdanlarıyla gelebilecek. Ancak bilindiği gibi dünyamız hala büyük pandemi tehdidi altında. Kovid-19 ile mücadele, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Azerbaycan'da da devam ediyor. Bununla ilgili kısıtlamalar Azerbaycan'da devam ediyor. Azerbaycan'da oturma ve çalışma izni olmayan yabancıların ülkeye girmesi şu an için yasak. Ancak belli koşullar altında girişlere izin veriliyor. Kimlik kartıyla girişin bunun üzerinde bir etkisi yok. Vatandaşımızın Azerbaycan'a kimlik kartıyla giriş yapabilmesi için burada oturma ve çalışma izni sahibi olması ya da Azerbaycan'a giriş için mutlaka önceden izin almış alması gerekiyor" dedi.

TÜRK VATANDAŞLARI İZİN İÇİN AZERBAYCAN BAŞBAKANLIĞI'NA MÜRACAAT EDECEK

Türk vatandaşlarının Azerbaycan'a girişlerinde izin alınması için Azerbaycan Başbakanlığı'na müracaat etmesi gerektiğinin altını çizen Büyükelçi Özoral, " Bununla ilgili sorusu olan vatandaşlarımız Büyükelçiliğimize müracaat edebilirler. Kendilerine yardımcı oluruz. Ancak izni veren makam Azerbaycan Başbakanlığıdır. Buraya iş yapmak için gelmek isteyen vatandaşlarımız izni, örneğin bu müracaatları iş yapmak için yanlarına gelmek istedikleri şahıslar, buradaki ortakları üzerinden almaktalar genellikle. Müracaatı onlar adına buradaki ortakları, temsilcileri yapıp süreci takip ediyorlar" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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