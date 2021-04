Türkiye ile Azerbaycan arasında E-ticaret hakkında Mutabakat Zaptı imzalandı

Azerbaycan ve Türk iş adamlarıyla yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile birlikte yuvarlak masa toplantısında Azerbaycan ve Türk iş adamları ve STK başkanları ile bir araya geldi. Azerbaycan'ın Türkiye ile çok yönlü ekonomik işbirliğini daha da genişletmek niyetinde olduğunu belirten Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, imzalanacak e-ticaret hakkındaki mutabakat zaptının ticari ilişkilerin gelişmesine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti. Azerbaycan'da 4 bin 200'den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğine vurgu yapan Cabbarov, "Türk şirketleri Azerbaycan'da devlet hesabına gerçekleştirilen ve değeri 16.3 milyon ABD doları olan 300'den fazla projede yer alarak bu alanda lider pozisyonunu koruyor" dedi.

"Tercihli Ticaret Anlaşmamız 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girdi"

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ikili ticaretin derinleşip çeşitlenmesinin önemli olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bildiğiniz üzere, ülkelerimiz arasında akdedilen Tercihli Ticaret Anlaşmamız 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. İkili ticaretimizin derinleşip çeşitlenmesi için önemli. Bu anlaşmanın kapsamını genişletmek için çalışmalara başladık. Karşılıklı olarak liste teatisinde bulunduk. Ama bizim özümüz sayın Cumhurbaşkanlarımızın da söylediği gibi tek millet vizyonu ile yola çıkarak, tek pazar olarak yola devam edip, Serbest Ticaret Anlaşmasıyla tamamlamak hedefimiz budur. Bu doğrultuda, bu vizyonla hareket ederek ekonomik ilişkilerimiz de mümkün olan en kapsamlı güç birliğini sağlamalı ve fırsatları birlikte en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Türkiye Azerbaycan arasındaki ekonomik işbirliğinin ve derinleşmesi aynı zamanda bölge ekonomisi için çok şey ifade edecektir. Ayrıca Türkiye Azerbaycan arasında artık ekonomik işbirliği Orta Asya'daki Türki Cumhuriyetlerle olan etkileşimimizi de birlikte güçlendirecektir. Bu şekilde, hem ikili hem de bölgesel bir anlayışla, ekonomik işbirliğimizi stratejik bir biçimde ilerletmek için çalışmalarımızı müştereken sürdürmeliyiz" dedi.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki karşılıklı yatırım ilişkilerinin oldukça memnun edici bir seviyede olduğunu ifade eden Pekcan, karşılıklı yatırımların önümüzdeki süreçte daha da artacağını olan güvenini dile getirdi.

"Gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Bakan Pekcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bunun için gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğiz ve bu konuda road showlar düzenleyeceğiz. Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı zafer, ikili ilişkilerimize her anlamda yeni bir açılım imkanı doğurmuştur. İkili ticarette, yatırımlarda ve lojistikte yeni fırsatlar ortaya çıkmıştır. 1 Nisan itibari ile artık kimliklerle de geçiş yapabiliyoruz. Artık, biz devlet olarak her türlü kolaylığı size sağlayacağız. Ama sizin de ön olmanız gerekiyor. Bu yeni dönemin getirdiği fırsatları değerlendirme noktasında siz iş dünyalarımıza, her iki tarafta da çok önemli rol düşmektedir. İşgal altından kurtarılan bölgelerdeki alt ve üst yapı projeleri, bu bölgelerde yapılacak yeni yatırımlar, fabrikalar, birlikte ticari faaliyetlerin artırılması ortaya çıkan lojistik fırsatları orta koridor olarak nitelendirilen rotanın daha aktif kullanımı ve Azerbaycan'ın lojistikteki öneminin güçlendirilmesi. Özellikle Süveyş kanalındaki tıkanmadan sonra bu hattın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Buraya da gereken önemi hep birlikte vereceğiz. Tüm bunlar yeni dönemde pro-aktif bir yaklaşımla üzerinde durmamız ve sonuç almamız gereken alanlardır. Hep birlikte, yakın işbirliği ve eşgüdüm halinde bu işi başarmalıyız, başaracağız."

Azerbaycan'da gerçekleştirdiği önemli görüşmenin her iki tarafın ülkeler arasındaki ilişkilere verdiği önemin göstergesi olduğunu vurgulayan Pekcan, "Ticaretin kolaylaştırılması, gümrük ve lojistik alanlarındaki işbirliğinin artırılması yatırımların karşılıklı artırılması gibi önemli gündem konuları çerçevesinde pek çok teknik hususu ele alıyoruz, çözüme kavuşturmak konusunda hemfikiriz. Yine ziyaretimiz çerçevesinde, Dijital Ticaret Alanında Mutabakat Zaptı'nı imzalıyoruz. E-ticaret gibi yenilikçi alanlar üzerinde çalışarak ilişkilerimizin geleceğine de yatırım yapıyoruz. Bizim amacımız dijital ekonomik ortaklık anlaşması haline getirmek. İkili ticaretimizin finansmanını kolaylaştırmak için Türk Eximbank'ı, Ziraat Bank Azerbaycan ve tüm finansal sistemi en iyi şekilde kullanmalıyız. Türk Eximbank ile Ziraat Azerbaycan arasında 26 milyon ABD Dolar tutarlı rotatif bazlı kredi anlaşması imzalanmış ve Mart 2020'de yürürlüğe girmiştir. Ticaret ve yatırımların finansmanın güçlendirilmesi noktasında bu kredi imkanını kullanmanızı bekliyoruz ve iş dünyamızdan gelecek her türlü öneriye açığız" dedi.

Bakan Pekcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde, Türkiye'de, Azerbaycan'ın yatırım fırsatlarını Azerbaycan'da da Türkiye'nin yatırım fırsatlarının tanıtılacağı roadshow'lar düzenleyeceğiz. Tüm bu çalışma ve gayretlerin katkısıyla sayın Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdikleri toplam ticaret hacmimize de inşallah el birliğiyle ulaşacağız."

"Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir döneme girdik"

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini belirten Pekcan, "Tercihli ticaret anlaşmamızın yürürlüğe girmesi, kapsamının genişlemesi ve serbest ticaret anlaşmasına dönüşmesi, Karabağ zaferinin getirdiği yeni imkanlar ve Karabağ'da yapılacak olan yeni yatırımlar, bu bölgedeki altyapı, üst yapı iyileştirme çalışmaları, pandemi sürecinin küresel ekonomide oluşturduğu dönüşüm ve ortaya çıkardığı yeni fırsatlar orta koridorda bunlardan birisi. Tüm bunlar ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde yepyeni bir stratejik vizyon ile bakmamız gereğini doğurmaktadır. Sizlerden de bunları bekliyoruz, önerilerinizi de bekliyoruz. Karşılıklı ticaret ve yatırımlar alanındaki fırsatları değerlendirmek için her zamankinden daha etkin ve koordineli ve hızlı davranmalıyız. Hep birlikte Türkiye Azerbaycan ekonomik ilişkilerini yepyeni bir boyuta taşıya biliriz beraber. İş insanlarımızın azim ve gayretleri, devletlerimizin de iş insanlarımıza sağlayacağı destekle bunu başaracağınıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan ve Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türkiye ile Azerbaycan arasında E-ticaret hakkında Mutabakat Zaptını imzaladı. Toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de yer aldı. Toplantı kapsamında TESK ile Azerbaycan İşadamları Konfederasyonu arasında da anlaşma imzalandı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı