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Türkiye ile Azerbaycan arasında 15 milyar dolarlık ticaret için yeni imzalar yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki iş insanları heyetinin Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısı için gittiği Bakü'de, iki ülke arasındaki 15 milyar dolarlık dış ticaret hedefine ulaşmak için yeni iş birliklerine imza atılacak.

25.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:11
Türkiye ile Azerbaycan arasında 15 milyar dolarlık ticaret için yeni imzalar yolda

Cumhurbaşkanı ve beraberindeki iş insanları heyetinin Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısı için gittiği 'de, iki ülke arasındaki 15 milyar dolarlık dış ticaret hedefine ulaşmak için yeni iş birliklerine imza atılacak.

Kaynak: Dunya.com

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