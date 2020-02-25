Türkiye ile Azerbaycan arasında 15 milyar dolarlık ticaret için yeni imzalar yolda

25.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki iş insanları heyetinin Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısı için gittiği Bakü'de, iki ülke arasındaki 15 milyar dolarlık dış ticaret hedefine ulaşmak için yeni iş birliklerine imza atılacak.