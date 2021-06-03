Türkiye ile Arnavutluk ortak miras için iş birliği yapacak
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Türkiye ile Arnavutluk ortak miras için iş birliği yapacak

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Haberler | Politika

Türkiye ile Arnavutluk ortak miras için iş birliği yapacak Türkiye ile Arnavutluk arasında tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye ile Arnavutluk ortak miras için iş birliği yapacak

ANKARA - Türkiye ile Arnavutluk arasında tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti ve Çevre ve Turizm Bakanı Blendi Klosi ile Bakanlık makamında bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ortak mirasın korunmasına yönelik görüş alışverişinde bulunan bakanlar görüşmenin ardından "Ortak Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

Bakan Ersoy ve konuk ülke Kültür Bakanı Elva Margariti'nin birlikte imza attıkları protokol ile iki ülke Arnavutluk'ta bulunan ortak kültürel miras alanlarının restore edilerek korunması ve canlandırılmasına yönelik iş birliği yapacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek görüşmeler neticesinde hayata geçirilecek olan proje ve faaliyetlere her iki ülke de imkanları dahilinde finansal destek sağlayacak.

Türkiye ile Arnavutluk ortak miras için iş birliği yapacak
Türkiye ile Arnavutluk ortak miras için iş birliği yapacak
Türkiye ile Arnavutluk ortak miras için iş birliği yapacak
Türkiye ile Arnavutluk ortak miras için iş birliği yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik

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