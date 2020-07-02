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Türkiye ile Arnavutluk arasında '522 konut inşası' için mutabakat imzalandı

Türkiye ile Arnavutluk arasında '522 konut inşası' için mutabakat imzalandı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yer tesliminin yapılmasıyla inşaatlarımızı hızlıca yapıp, söz verdiğimiz şekilde vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştireceğiz" "Türkiye, her zaman her alanda dost ve...

02.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:59

Türkiye ile Arnavutluk arasında '522 konut inşası' için mutabakat imzalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Yer tesliminin yapılmasıyla inşaatlarımızı hızlıca yapıp, söz verdiğimiz şekilde vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştireceğiz"

"Türkiye, her zaman her alanda dost ve kardeş Arnavutluk halkının yanında olmuştur"

ANKARA - Türkiye ile Arnavutluk arasında Laç şehrine yapılacak olan 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otoparkın inşaat çalışmalarını kapsayan bir mutabakat imzalandı.

26 Kasım 2019 tarihinde Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybederken, 900'den fazla kişi de yaralanmıştı. Depremzedeler için Arnavutluk ile Türkiye arasında "Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi" imzalandı. Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile yaptığı video konferans görüşmesinde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Konutlarımızın projelerini Arnavutluk'taki kardeşlerimizin konut kullanma alışkanlıklarına, Arnavutluk'un yerel mimarisine uygun olacak şekilde hazırladık" diyerek, Arnavutluk halkıyla Türk halkının kalbinin her zaman beraber olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, görüşmenin çok daha önceden planlandığını fakat korona virüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirmek durumunda kaldıklarını belirterek, "Arnavutluk'a karşı özel sevgisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını iletiyorum. Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dost ve kardeş Arnavutluk'a yapacağımız afet konutlarının mutabakat zaptını imzalamak için bir araya geldik. Aslında çok daha önceden bir araya gelmeyi planlamıştık. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle buluşmamızı bugün maalesef video konferans yöntemiyle gerçekleştirmek durumunda kaldık. Ben şimdiden birlikte yürüteceğimiz projelerin Türkiye-Arnavutluk dostluğu için ve depremzede kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye, bir kardeşlik vazifesi olarak sadece bu konut projeleri noktasında değil, her zaman, her alanda dost ve kardeş Arnavutluk halkının yanında olmuştur. Olmaya da devam edecektir. 2019'un Kasım ayında Arnavutluk'ta yaşanan depremden hemen sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, arama kurtarma ekiplerimizle, sağlık ekiplerimizle Arnavutluk'ta kardeşlerimizin yardımına koşarak yardım etmenin gayreti içerisinde olduk. Tiran'da ve Durres'te konutların, kamu binalarının hasar tespit çalışmalarına katıldık. Ekiplerimizin çalışmalarını yerinde incelemek üzere Ocak ayında Arnavutluk'ta bulunmuştuk. 26 Kasım depreminde hayatını yitiren kardeşlerimiz içinde Allah'tan rahmet, Arnavutluk Cumhuriyeti'ne başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

"Yer tesliminin yapılmasıyla inşaatlarımızı hızlıca yapıp, söz verdiğimiz şekilde vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştireceğiz"

Projenin örnek olduğunu ve TOKİ Başkanlığı tarafından yürütüleceğini ifade eden Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"İmzalayacağımız 'Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi' ile Arnavutluk Laç şehrine yapacağımız 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otoparkın inşaat çalışmalarını resmen başlatmış olacağız. Konutlarımızın projelerini Arnavutluk'taki kardeşlerimizin konut kullanma alışkanlıklarına, Arnavutluk'un yerel mimarisine uygun olacak şekilde hazırladık. Mahalle ölçeğinin yaşatılacağı, vatandaşlarımızın sokakta birlikte vakit geçirip yaşamlarını sürdürebilecekleri, ticari ve sosyal alanlarda ihtiyaçlarını giderebilecekleri örnek bir proje olacak. Yer tesliminin yapılmasıyla inşaatlarımızı hızlıca yapıp söz verdiğimiz şekilde, cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde vatandaşlarımıza teslimini gerçekleştireceğiz. Konutların inşaat süreçleri TOKİ Başkanlığımız tarafından yürütülecek. TOKİ Başkanlığımız, konut yapımı konusunda ülkemizin en tecrübeli kamu kurumudur. Türkiye'de toplamda 940 bini konut alanı olmak üzere 1 milyonun üzerinde bağımsız bölümün inşasını başarıyla gerçekleştirdik. Ayrıca yurt dışında muhtelif doğal afetler sonrasında insani yardım amacıyla Endonezya'da, Sri Lanka'da, Pakistan'da, Somali'de konut, hastane, okul ve kamu hizmet binalarının inşasını gerçekleştirdi. TOKİ'nin bu teknik tecrübe ve uygulama pratiğinin Arnavutluk'ta da başarıyla hayata geçirileceğini belirtmek isterim. İnşallah 1 sene sonra hem Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Ilir Meta'nın teşrifleriyle konutlarımızın teslim törenlerini gerçekleştireceğiz."

"Arnavutluk halkıyla Türk halkının kalbi her zaman beraberdir"

Bakan Kurum, "Arnavutluk için ortaya koyduğumuz bu işbirliğinin iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını ümit ediyorum. İnşa edeceğimiz yeni yuvaların Arnavutluklu kardeşlerimize hayırlı olmasını dilerim. Bu mutabakatın oluşmasında büyük emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Arnavutluk makamlarına, Tiran Büyükelçiliğimize şükranlarımı sunuyorum. Arnavutluk halkıyla Türk halkının kalbi her zaman beraberdir, yürekleri beraberdir. Öyle de olmaya devam edecektir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

İmza töreninde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer ve Arnavutluk heyeti yer aldı.

Türkiye ile Arnavutluk arasında '522 konut inşası' için mutabakat imzalandı

Kaynak: İHA

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