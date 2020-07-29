Türkiye ile Amerika'dan Akdeniz'de deniz eğitimi
MSB: "Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Türk bayraklı TCG Kemalreis ile ABD bayraklı Eisenhower uçak gemisi tarafından 28 Temmuz tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi.
29.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:06
MSB: "Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Türk bayraklı TCG Kemalreis ile ABD bayraklı Eisenhower uçak gemisi tarafından 28 Temmuz tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi."
Kaynak: İHA