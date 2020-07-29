Türkiye ile Amerika'dan Akdeniz'de deniz eğitimi
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Türkiye ile Amerika'dan Akdeniz'de deniz eğitimi

MSB: "Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Türk bayraklı TCG Kemalreis ile ABD bayraklı Eisenhower uçak gemisi tarafından 28 Temmuz tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi.

Türkiye ile Amerika'dan Akdeniz'de deniz eğitimi
29.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:06

MSB: "Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Türk bayraklı TCG Kemalreis ile ABD bayraklı Eisenhower uçak gemisi tarafından 28 Temmuz tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi."

Kaynak: İHA

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