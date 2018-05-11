Türkiye ile Afganistan Arasındaki Çifte Vergilendirme Kalkacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afganistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin ve ticaret hacminin geliştirilmesi için çifte vergilendirmenin kaldırılması gerekir. Bu konuda da iki taraf çifte vergilendirmenin kaldırılması konusunda mutabakata varmıştır. İşlemler inşallah en yakın zamanda tamamlanacaktır" dedi.

Türkiye ile Afganistan arasındaki 2. Dönem Karma Ekonomi Toplantısı'nın (KEK) mutabakat zaptı İçişleri Bakan Soylu ile Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Humayoon Rasaw tarafından imzalandı. Törende ayrıca KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ile Afgan muadili KOBİ'ler arasında işbirliği protokolü imzaladı. Ekonomi Bakanlığında düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Soylu, söz konusu mutabakatın Türkiye ile Afganistan'ı bir adım daha yaklaştırdığını söyledi. Soylu, Türkiye ile Afganistan'ın iki ayrı ülkenin bir işbirliğini gerçekleştirmediğini, aynı ülkenin iç meselelerini konuşur gibi bir yakınlıkla görüşmenin gerçekleştiğini ifade etti. Afganistan ile ticaret hacminin geliştirilmesinden enerjiye, eğitimden güvenliğe kadar birçok alanda işbirliği gerçekleştirdiklerini dile getiren Soylu, Türkiye'nin bugüne kadar 3 bin 333 Afgan polisine eğitim verdiğini aktardı.

"Ekonomik ilişkiler kapasitenin çok altında"

İkili görüşmede Türkiye ile Afganistan arasındaki ekonomik ilişkilerin kapasitenin çok altında olduğu yönünde görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Soylu, "181 milyon dolar maalesef Türkiye ve Afganistan arasında konuşulmaması gereken bir miktardır. Afganistan ile sevindirici bir tarafsa Türk firmalarımız şu ana kadar yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirmişlerdir. Aslında biraz sonra imzalayacağımız mutabakat ile birlikte çok önemli bir adımı atıyor, gerek Afganistan, gerekse de Türkiye yatırımcılarının birbirleriyle ilgili ülkelerinde yatırım yapabilmesinin önünü ciddi bir şekilde açıyoruz. Aynı zamanda bir noktaya daha vurgu yapmak isterim; ülkemiz, Afganistan için uygulamakta olduğu imar ve kalkınma yardımı projeleri Türkiye tarihinde tek bir ülke için geliştirilen en kapsamlı ve sürdürülebilir bir kalkınma yardımı olmuştur" diye konuştu.

"Çifte vergilendirmenin kaldırılması gerekir"

Soylu, Türkiye'nin Afganistan'da bugüne kadar bin 56 proje gerçekleştirdiğini ve toplamda 315 milyon dolarlık bir pay ayırdığını bildirdi. Afganistan ile Türkiye'nin teröre karşı bakış açılarının aynı olduğunu dile getiren Soylu, Afganistan'ın FETÖ konusunda Türkiye'nin yanında iradeli bir duruş sergilediğini söyledi. 2018'in son çeyreğinde "Türkiye-Afganistan İş Formu Organizasyonu" gerçekleştirileceğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Türk firmaları 15-16 Nisan'da Afganistan'a yapmış oldukları ziyaretin tekrarını gerçekleştirecekler. Afganistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin ve ticaret hacminin geliştirilmesi için çifte vergilendirmenin kaldırılması gerekir. Bu konuda da iki taraf çifte vergilendirmenin kaldırılması konusunda mutabakata varmıştır. İşlemler inşallah en yakın zamanda tamamlanacaktır. Özellikle yatırım alanlarındaki gelişmelerin arttırılabilmesi için işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Sivil havacılık konusunda işbirliğinin önemi vurgulandı ve aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın vergi sorununun çözülmesi konusunu Bakanımıza ve Afgan tarafına aktardık."

Mevlana ismiyle Afganistan'da üniversite kurulacak

Bakan Soylu, "Yine Afganistan'la aramızdaki çok güçlü bir bağ olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin doğduğu Belh şehrinin de Afganistan'da olması münasebetiyle Türk-Afgan kadın üniversitesi kurulması, Mevlana Celalettin Rumi'nin ismiyle böyle bir üniversite kurulması konusunda bir mutabakat alındı. Afganistan-Türkiye-İran yani; Kabil-Tahran ve İstanbul koridorunun operasyonel hale getirilmesi konusunu müzakere ettik ve bunu planladık" dedi.

"Ticaret hacmimizi arttırmamız gerekiyor"

Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Humayoon Rasaw ise Türkiye ile ortak bir sınırları olmasa da ikili ilişkilerin son derece yakın olduğunu belirterek, "Hem Türk hem Afgan iş camiaları arasında pozitif bir işbirliği bulunmakta. Bunu daha da geliştirmeliyiz. Türkiye hükümeti, özellikle son 15 yıl boyunca Afganistan'a çok büyük destekler verdi. Karma Ekonomi Toplantısı'na ilişkin teknik ekibimiz hem dün hem de bu sabah çok verimli toplantılar gerçekleştirdiler. Şu anda gerçek potansiyelinin çok çok altında olan ticaret hacmimizi arttırmamız gerekiyor. Ticaret bariyerlerini de ortadan kaldırmaya ihtiyaç var. Bunun yanında ticaretimizi de çeşitlendirmemiz lazım. Ümit ediyorum ki bu anlaşmanın ardından ticaret hacmimiz artacak. Türkiye-Afganistan ve İran arasında özellikle ticaret yapan kişiler açısından alternatif ticaret güzergahlarının geliştirilmesi, koridorun operasyonel hale getirilmesi bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

"KOBİ'ler arasındaki işbirliği bizim için çok önemli"

Rasaw, "Çifte vergilendirme konusunda ise Maliye Bakanlığımız çalışmalarına başladı. Kısa sürede bunu çözüme kavuşturmayı düşünüyoruz. Az önce imzalanan zapt kapsamında KOBİ'ler arasındaki işbirliği bizim için çok önemli. Kısa bir süre sonra da tarım, sosyal meseleler ve istihdam ile ayrı ayrı mutabakat zaptı da imzalamak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA