Türkiye ile ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri Washington'da bir araya geldi - Haberler
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Türkiye ile ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri Washington'da bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Türkiye ile ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri Washington'da bir araya geldi

Türkiye ile ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri, ABD Washington'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nda bir araya geldi.

Türkiye ile ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri, ABD Washington'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı Washington ABD'de icra edildi. Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması

konusunda mutabık kalındı" denildi. - ANKARA

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Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de (2)

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