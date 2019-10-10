'Türkiye ile ABD'nin Sahada Karşı Karşıya Gelmesi Mümkün Değil'
Türkiye'nin ilk Erbil Başkonsolosu da olan dış politika uzmanı Aydın Selcen, devam eden uzlaşmazlıklara karşın Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde karşı karşıya gelmesini imkan dahilinde görmüyor.
10.10.2019 01:06
Türkiye'nin ilk Erbil Başkonsolosu da olan dış politika uzmanı Aydın Selcen, devam eden uzlaşmazlıklara karşın Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde karşı karşıya gelmesini imkan dahilinde görmüyor
Kaynak: DailyMotion.com