Türkiye ile ABD İlişkilerindeki Görüşmelerin Tarihi Belli Oldu
Türkiye ile ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısı, Suriye gündemiyle 8-9 Mart’ta Washington’da gerçekleşecek.
Türkiye ile ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısı, Suriye gündemiyle 8-9 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek.
Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısı, Suriye gündemiyle 8-9 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek. Ağırlıkla terörle mücadele sorunlarının ele alınacağı komitelerden Suriye dosyasına bakan heyetler bir araya gelecek. - ANKARA