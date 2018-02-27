Türkiye ile ABD İlişkilerindeki Görüşmelerin Tarihi Belli Oldu
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Türkiye ile ABD İlişkilerindeki Görüşmelerin Tarihi Belli Oldu

Türkiye ile ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısı, Suriye gündemiyle 8-9 Mart’ta Washington’da gerçekleşecek.

Türkiye ile ABD İlişkilerindeki Görüşmelerin Tarihi Belli Oldu

Türkiye ile ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısı, Suriye gündemiyle 8-9 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek.

Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısı, Suriye gündemiyle 8-9 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek. Ağırlıkla terörle mücadele sorunlarının ele alınacağı komitelerden Suriye dosyasına bakan heyetler bir araya gelecek. - ANKARA

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