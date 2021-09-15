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Türkiye ile ABD arasındaki siyasi istişareler 16-17 Eylül'de Vaşington'da

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
Türkiye ile ABD arasındaki siyasi istişareler 16-17 Eylül'de Vaşington'da

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya gelecek.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya gelecek.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, 16-17 Eylül tarihinde Vaşington'u ziyaret ederek ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya gelecektir. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek kapsamlı heyetlerarası siyasi istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri
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