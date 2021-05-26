Türkiye ile ABD arasındaki siyasi istişareler yarın yapılacak
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Türkiye ile ABD arasındaki siyasi istişareler yarın yapılacak

Türkiye ile ABD arasındaki siyasi istişareler yarın yapılacak
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında yarın Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirilecek.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında yarın Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında 27 Mayıs 2021 tarihinde Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirilecektir. Söz konusu istişarelerde, Türkiye- ABD ilişkilerinin ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesi öngörülmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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