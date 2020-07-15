"Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ruhuna gölge düşürüyor" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarının başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine kaçarak, işledikleri ağır suçların cezasını çekmeden yaşamalarına müsaade edilmesi ikili ilişkilerimize zarar...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarının başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine kaçarak, işledikleri ağır suçların cezasını çekmeden yaşamalarına müsaade edilmesi ikili ilişkilerimize zarar vermektedir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ elebaşının ABD'de ikamet etmesine müsaade edilmesinin Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ruhuna gölge düşürdüğünü belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında Türkiye'nin demokrasisini ve özgürlüğünü korumak için tam bir kararlılık içinde olduğunu belirten Kalın, "Emperyalist güçlerin taşeronluğuna soyunan din ve eğitim kisvesi altındaki hain FETÖ örgütü amaçlarına ulaşamamış, milletimiz bu mücadeleden güçlenerek çıkmıştır. Ülkemizin başına bir daha böyle bir musibetin gelmemesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TSK içerisinde yuvalanmış FETÖ iltisaklı bir grubun başlatmış olduğu darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, birçok kurum ile vatan toprağının topyekün bir saldırı ve işgal girişimine uğradığının altını çizen Kalın, "Hain darbeciler aynı gece Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef alan bir suikast girişiminde bulunmuştur. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile halkımız darbe kalkışmasını engellemek için sokaklara çıkmış, üzerlerine F-16'lar, tanklar ve ağır silahlarla ateş açılmasına rağmen eşi görülmemiş bir direniş ve kahramanlık örneği göstererek, canları pahasına bu kanlı darbeyi püskürtmeyi başarmıştır. O gece 251 masum vatandaşımız darbecilerin hain kurşunlarıyla şehit edilmiş, 2 bin 194 vatandaşımız da gazi olmuştur. Bunları asla unutmayacağız, unutturmayacağız" açıklamasında bulundu.

İBRAHİM KALIN AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Din, eğitim ve sivil toplum gibi farklı kisveler altında sapkınlığını gizleyerek yıllarca insanların kalplerini ve zihinlerini işgal eden FETÖ'nun gerçek yüzü artık tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Demokratik yönetimi cebren ele geçirmeyi hedefleyen ve gayr-ı meşru yöntemlerle sinsi emellerine ulaşmak isteyen bu eli kanlı terör örgütünün tüm planları, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve milletimizin desteğiyle 15 Temmuz'da tarihin çöplüğüne gömülmüştür. FETÖ ile mücadele, hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlüklerin korunması prensipleri gözetilerek, devletin içindeki örgütsel yapılanması deşifre edilip, mensupları hakkında adil yargılama zemininde kararlılıkla ve titizlikle devam etmekte, bağımsız mahkemeler önünde hesap sorulmaktadır. FETÖ'nün devlet kurumları dışında kalıp eğitimden medyaya, ticaretten sivil topluma uzanan tüm paravan oluşumları etkisiz hale getirilmiştir."

"FETÖ ELEBAŞININ İADE EDİLMEMESİ TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ MÜTTEFİKLİK RUHUNA GÖLGE DÜŞÜRMEKTEDİR"

FETÖ'nün yurt dışında Türkiye aleyhine yürüttüğü faaliyetleri sonlandırmak için girişimlerin devam ettiğini ifade eden Kalın, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarının başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine kaçarak, işledikleri ağır suçların cezasını çekmeden yaşamalarına müsaade edilmesi ikili ilişkilerimize zarar vermektedir. Türkiye, terör tehdidi altındaki ülkelerin ulusal güvenliğini esas alan bir duruş sergilerken özellikle Batılı ülkeler bu konuda iyi bir sınav verememiştir. FETÖ elebaşının halen ülkemize iade edilmemesi ve ABD'de ikamet etmesine müsaade edilmesi, Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ruhuna gölge düşürmektedir. Hain FETÖ terör örgütünün demokrasimize yönelik oluşturduğu tehdidi görmezden gelen bazı Batılı ülkelerin siyasi saiklerle 15 Temmuz realitesine kayıtsız kalması kendi değerleriyle çeliştiklerini ortaya koymaktadır" açıklamasında bulundu.

15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünün Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu belirten Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tehdidin bertaraf edilmesiyle birlikte içeride olduğu kadar, dış politikada, özellikle de güvenlik alanında ülkemiz ivme kazanmıştır. Sınırlarımız içinden ve dışından gelen terör tehditleri karşısında mukavemet kapasitemiz artmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri bu hainlerden temizlendikten sonra asli görevini tam bir azim ve başarıyla yürütmeye başlamıştır."

15 Temmuz şehitlerini rahmetle anan Kalın, açıklamasının sonunda, "Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye; FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadeleye devam edecek, demokrasisini, özgürlüğünü ve bağımsızlığını her tür tehdit ve tehlikeye karşı koruyacaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA