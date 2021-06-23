Türkiye ile AB arasında güvenlik ve savunma istişareleri yapıldı
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Türkiye ile AB arasında güvenlik ve savunma istişareleri yapıldı

Türkiye ile AB arasında güvenlik ve savunma istişareleri yapıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında güvenlik ve savunma politikaları alanındaki istişareler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında güvenlik ve savunma politikaları alanındaki istişareler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile AB arasındaki ortak güvenlik ve savunma politikaları gayriresmi istişarelerinin 6'ncısı düzenlendi.

İstişarelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdür Vekili Gülin Dinç, AB tarafını ise EEAS Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Genel Sekreter Yardımcısı Charles Fries temsil etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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