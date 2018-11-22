Türkiye ile AB Arasında Europol ve Ağır Suç ve Terörle Mücadeleden Sorumlu Türk Makamları Arasında...
IHAAW173944-SIY/22-11-2018 - Türkiye ile AB arasında Europol ve ağır suç ve terörle mücadeleden sorumlu Türk makamları arasında kişisel veri aktarımına ilişkin operasyonel bir anlaşma imzalanması için müzakereler 30 Kasım’da başlayacak.
22 Kasım 2018 Perşembe 17:45
Türkiye ile AB arasında Europol ve ağır suç ve terörle mücadeleden sorumlu Türk makamları arasında kişisel veri aktarımına ilişkin operasyonel bir anlaşma imzalanması için müzakereler 30 Kasım'da başlayacak. 22.11.2018 17: 39: 44 TSI NNNN - ANKARA