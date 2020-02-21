"Türkiye ile 2020'de STA yapmakta kararlıyız"
Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, "Türkiye ile 2020 yılı içerisinde Serbest Ticaret Anlaşması'nı yapmakta kararlıyız. Bu müzakereyi Avrupa Birliği ile yapılacak bir müzakereye paralel olarak yürüteceğiz" dedi.
21.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:57
Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, "Türkiye ile 2020 yılı içerisinde Serbest Ticaret Anlaşması'nı yapmakta kararlıyız. Bu müzakereyi Avrupa Birliği ile yapılacak bir müzakereye paralel olarak yürüteceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com