"Türkiye ile 2020'de STA yapmakta kararlıyız"

21.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:57

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, "Türkiye ile 2020 yılı içerisinde Serbest Ticaret Anlaşması'nı yapmakta kararlıyız. Bu müzakereyi Avrupa Birliği ile yapılacak bir müzakereye paralel olarak yürüteceğiz" dedi.