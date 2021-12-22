Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TURKOVAC'a acil kullanım onayı verdi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'a acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.

Yerli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac'a ilişkin TİTCK'den sitesinde yayımlanan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle geliştirilen ilk yerli ve milli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir.

Bilimsel değerlendirmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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