Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TURKOVAC'a acil kullanım onayı verdi - Haberler
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TURKOVAC'a acil kullanım onayı verdi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TURKOVAC'a acil kullanım onayı verdi
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'a acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'a acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.

Yerli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac'a ilişkin TİTCK'den sitesinde yayımlanan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle geliştirilen ilk yerli ve milli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir.

Bilimsel değerlendirmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir."

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AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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