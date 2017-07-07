Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Gürsöz Açıklaması

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, "Özellikle kamu idarelerinin yaptığı satın almalarda Türkiye'de üretilen ürünlerin alınıp kullanılmasını teşvik edici yaklaşım sergileyeceğiz. Sadece şehir hastanelerinde değil, ülkemiz sathında Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında alım yaparken özellikle bu hususa özen göstermelerini isteyeceğiz." dedi.



Gürsöz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda Samsun Medikal Kümelenme Derneği Başkanı Ahmet Aydemir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin ile tıbbi cihaz ve medikal sektör temsilcileriyle bir araya geldi, sorunlarını dinledi.



Toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gürsöz, Samsun'da sağlık sektörünün geliştiğini söyledi.



Samsun'da 40'ı aşkın üretici firmada 3 bine yakın çalışan bulunduğuna işaret eden Gürsöz, üretilen ürünlerin dünyanın dört bir tarafına satıldığını belirtti.



Gürsöz, Sağlık Bakanlığı tarafından yerelleşme çalışması başlatıldığını dile getirerek, ilaçta ve tıbbı cihazda yerelleşmeye önem verdiklerini vurguladı.



Tıbbi cihazda yerelleşmeyi iki ana başlık altında düzenlediklerini aktaran Gürsöz, "Sarf malzemeleri ve görüntüleme cihazları. Hükümetinizin ve Sağlık Bakanlığının temel yaklaşımı şu. Özellikle kamu idarelerinin yaptığı satın almalarda Türkiye'de üretilen ürünlerin alınıp kullanılmasını teşvik edici yaklaşım sergileyeceğiz. Sadece şehir hastanelerinde değil, ülkemiz sathında Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında alım yaparken özellikle bu hususa özen göstermelerini isteyeceğiz. Bu hususta Sağlık Bakanlığı olarak istekli ve kararlıyız." ifadelerini kullandı.



Aynı zamanda bu ürünlerin iyi tanıtılması ve anlatılmasının da önem taşıdığına dikkati çeken Görsöz, şöyle devam etti:



"Gerek fiyat avantajı gerekse kalite noktasında bunların kaliteli, tercih edilebilir ürünler olduğunu kullanıcı düzeyinde de iyi anlatmamız gerekiyor. Hekimlerimiz de hastalarımız da bunları gönül rahatlığıyla kullanabilmeli. Bu çizgiyi yakaladığımıza inanıyorum. Artık bundan sonra yapacağımız iş, kamu idarelerine, hekimlere, sağlık çalışanlarına, 'Bu ürünler size o güvenceyi veriyor. Kaliteli, etkili ve güvenli ürünler. Bunları alıp gönül rahatlığı içinde kullanabilirsiniz.' demek. Halkımıza da şunu diyoruz. 'Bu ürünlere güveneceğiz ve kullanacağız'. Bir sıkıntıyla karşılaşılması durumunda bu bize bildirilecek. Biz de o zaman devreye gireceğiz ve gerekli düzeltici faaliyetleri yapacağız. Bu döngüyü kurmamız gerekiyor."



Yerli ürünün kullanımını teşvik edip fiyat avantajları sunduklarını ancak kamunun alım garantisi vermesinin Bakanlar Kurulunun alacağı bir karar olduğuna işaret eden Gürsöz, şunları kaydetti:



"Bakanlar Kurulunca karar verilerse ürün gruplarının alımlarını garanti altına alacağız. Dolayısıyla üretici, ürünü nereye satacağını düşünmeyecek. Satamazsa sıkıntı yaşamayacak ancak bu, her ürün grubu için olmayacak. Bakanlığımız stratejik olan, belirli teknolojiyi barındıran, kritik önemi haiz ürünlerde bunu özellikle işletmeyi düşünüyor. Uygulamayı inşallah önümüzdeki aylarda başlatmış olacağız."