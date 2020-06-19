Türkiye ilaç sektöründe dünyanın en büyük 15 pazarının içinde
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Türkiye ilaç sektöründe dünyanın en büyük 15 pazarının içinde

Türkiye'deki ilaç ve tıbbi cihaz sektörünü değerlendiren Öğr. Gör. Selim Can, Türkiye'nin sektörde dünyanın 15 büyük pazarı içinde yer aldığını söyledi.

Türkiye ilaç sektöründe dünyanın en büyük 15 pazarının içinde
19.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:42

Türkiye'deki ilaç ve tıbbi cihaz sektörünü değerlendiren Öğr. Gör. Selim Can, Türkiye'nin sektörde dünyanın 15 büyük pazarı içinde yer aldığını söyledi. Can, bu büyümenin en önemli nedeninin ihtiyaç duyulan cihaz ve ilaçlara kolay erişim olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'deki yerli ve uluslararası firmaların giderek büyümekte olduğunu ve önemlerinin her geçen gün arttığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Öğr. Gör. Selim Can, "Neredeyse tüm nüfusumuzu kapsayan sosyal güvenlik ve sağlık şemsiyesi, vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmeti alması ve hastalık durumunda ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi cihazlara sigorta güvencesiyle ulaşabilmesini sağlıyor" diye konuştu.

"PAZAR HIZLA BÜYÜYOR"

Bireylerin ve sağlık sistemlerinin ilaç ve tıbbi cihaz endüstrisinden beklentilerinin her geçen gün arttığını belirten Can, "İlaç ve tıbbi cihaz endüstrisi bu beklentiyi karşılamak için Ar-Ge'ye dayalı, bilimsel temelli, yenilikçi ürünler geliştirmek için yoğun çaba gösteriyor. Bu çabalar ile daha etkin ve daha az yan etkili tedaviler, hastanın hayatını kolaylaştıracak ve günlük hayata bağlayacak cihazlar ortaya çıkıyor. Tabii ki bu gelişmeler her yıl düzenli bir şekilde toplam pazarın büyümesini sağlıyor. Geldiğimiz noktada, küresel tıbbi cihaz pazarı büyüklüğü 420 milyar ABD dolarını, küresel ilaç pazarı da 1.2 trilyon ABD dolarını aşmış durumda ve bu pazar hızla büyüyor" ifadelerini kullandı.

"BÖLÜM MEZUNU OLMAK FARK SAĞLAYACAKTIR"

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü'nün Türkiye'de gelişen bu sektöre ayak uydurabilecek ve destek sağlayabilecek gençler yetiştirdiğini belirten Öğr. Gör. Selim Can, bu sektörde yer almak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu. Can, "Büyüyen pazar ve sektörün artan önemi, donanımlı insan kaynağı ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Son yıllara dek bu ihtiyaç, farklı branşlarda öğrenim görmüş kişilerin alınıp, işte eğitim şeklinde sektöre özelleşmeleri sağlanarak yapıldı. Artık tıbbi tanıtım ve pazarlama bölümü mezunu olmak fark sağlayacaktır ancak tek başına yeterli olmaz. Bu alanda ilerlemek isteyen öğrencilerin başka bazı yetkinliklerini de geliştirmeleri gerekir. Yabancı dil bilmek öğrencinin vizyonunu genişletmesi için yararlı olduğu gibi, öğrencinin kendini sosyal olarak geliştirmesi, bilgili, görgülü, kültürlü olması da işini yapacağı her ortamda kabul ve takdir edilmesini sağlayacaktır. Başarı merdivenlerinin adım adım çıkılacağını, her adımda yeni öğrenimler olduğunu unutmayalım" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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