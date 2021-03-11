İklim değişikliğini olumsuz etkilerini resmi gazete yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İklim değişikliğini olumsuz etkilerini resmi gazete yayımladı

11.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:27
İklim değişikliğini olumsuz etkilerini resmi gazete yayımladı

"28. Taraflar Toplantısı'nda Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolü'ne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" Ruanda'nın başkenti Kigali'de 10-15 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenen resmi, gazetede yayımlandı.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de 10-15 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenen "28. Taraflar Toplantısı'nda Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolü'ne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin 1991'de taraf olduğu "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Viyana Sözleşmesi" ve "Montreal Protokolü" ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar, Bakanlık koordinasyonunda yürütülüyor.

"Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü" altında yer alan Kigali Değişikliği, Ekim 2016'da Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 28. Taraflar Toplantısı sırasında kabul edildi.

Kigali Değişikliği ile küresel ısınma potansiyeli oldukça yüksek olan soğutma gazlarının (hidroflorokarbonların-HFC) üretiminin ve tüketiminin aşamalı olarak azaltılması amaçlanıyor.

Hidroflorokarbonlar, iklimlendirme, soğutma, ısı pompası, solvent, yangın söndürme sistemlerinde ve elektrikli şalt cihazlarında soğutma gazı olarak kullanılıyor. Ozon tabakasına zarar vermedikleri bilinen hidroflorokarbonların, iklim değişikliğini karbondioksitten binlerce kez daha fazla etkilediği belirtiliyor.

Kigali Değişikliği ile iklim değişikliğini artıran güçlü sera gazlarının tüm dünyada hızla azaltılmaya başlanması hedefleniyor.

Şu ana kadar 115 ülke taraf oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 4 Mart 2021'de onaylanan 28. Taraflar Toplantısı'nda Üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolü'ne Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kigali Değişikliği'ne taraf olunması ile Türkiye, iklim değişikliği mücadelesine verdiği önemi göstererek değişikliğe taraf olan diğer ülkeler gibi florlu sera gazlarının üretim ve tüketimini gelecek 30 yıl içinde yüzde 80'den fazla azaltmayı taahhüt etti.

Bu kademeli azaltım programı ile 2050 yılına kadar küresel ölçekte 80 milyar metrik tondan fazla karbondioksit eş değeri emisyonun önlemesi bekleniyor.

Kigali Değişikliği'ne şu ana kadar 115 ülke taraf oldu. Türkiye de Kigali Değişikliğine taraf olarak Paris Anlaşması'nın "küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlandırma" hedefine katkıda bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Şevket Çoruh Rasim Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İklim değişikliğini olumsuz etkilerini resmi gazete yayımladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:36:10. #1.16#
title