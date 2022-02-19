Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı

F klavyenin mucidi ve vefatına kadar çoğu rekor olmak üzere Türkiye'ye 83 dünya şampiyonluğu kazandıran İhsan Yener anısına bu yıl 19'uncusu düzenlenen 2022 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanlığı ve Türkiye Temsilciliğinden (INTERSTENO) yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya bu yıl 20 ilden, 61 okuldan 278 kişi katıldı.

Şampiyona, "Anadil" ve "Çok Dilli (16 dil)" olarak 2 kategoride, 17 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında düzenlendi.

"Anadil" yarışında, "0-12 yaş küçükler" kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Miralay Reşat Bey İlkokulu'ndan Merve Mutlu dakikada net 81 sözcük, "13-16 yaş öğrenciler" kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Nisan Maya Tunçoğlu dakikada net 136 sözcük, "17-20 yaş gençler" kategorisinde Beykent Üniversitesi'nden Mete Özen dakikada net 122 sözcük, "21-99 yaş deneyimliler" kategorisinde Ankara Danıştay Başkanlığından Erdi Çiller dakikada net 148 sözcük yazarak kategorilerinde Türkiye birincisi oldu.

"Çok Dilli" yarışlarda, "0-12 yaş küçükler" kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Miralay Reşat Bey İlkokulu'ndan Merve Mutlu 2 dilde toplam net 6 bin 199 vuruş, "13-16 yaş öğrenciler" kategorisinde Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Nisan Maya Tunçoğlu 16 dilde toplam net 68 bin 109 vuruş, "17-20 yaş gençler" kategorisinde Beykent Üniversitesi'nden Mete Özen 16 dilde toplam net 55 bin 345 vuruş, "21-99 yaş deneyimliler" kategorisinde Şampiyon Kurslarından Hakan Kurt 16 dilde toplam net 72 bin 472 vuruş yazarak kategorilerinin Türkiye birincisi olmaya hak kazandı.

Oyunlu F Klavye Programı'yla yetişen 7 yaşındaki Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerinden Şevval Erva Başoğlu ve Hasan Eymen Başoğlu ise "0-12 yaş küçükler" kategorisinde "anadil" yarışında barajı geçerek derece aldı.

Yarışın sonuçlarına, "https://www.interstenoturk.org/2022-turkiye-ihsan-yener-klavye-sampiyonasi/yaris-sonuclari" adresinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan, Dünya İnternet Klavye Yarışı finalleri, 28 Şubat-11 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 53. INTERSTENO Kongresi ve Dünya Klavye Şampiyonası ise Ağustos 2022'de Hollanda'da gerçekleştirilecek.