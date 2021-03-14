Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı

14.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:04
Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı

F klavyenin mucidi ve vefatına kadar çoğu rekor olmak üzere Türkiye'ye 83 dünya şampiyonluğu kazandıran İhsan Yener anısına bu yıl 16'ncısı düzenlenen 2021 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.

F klavyenin mucidi ve vefatına kadar çoğu rekor olmak üzere Türkiye'ye 83 dünya şampiyonluğu kazandıran İhsan Yener anısına bu yıl 16'ncısı düzenlenen 2021 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanlığı ve Türkiye Temsilciliğinden (INTERSTENO) yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya bu yıl 20 ilden, 61 okuldan toplam 187 kişi katıldı.

Şampiyona, "Anadil" ve "Çok Dilli (16 dil)" olarak 2 kategoride 15 Şubat-13 Mart tarihleri arasında düzenlendi.

"Anadil" yarışında, "0-12 yaş Küçükler Kategorisi"nde Afyonkarahisar Sandıklı Miralay Reşat Bey İlkokulu'ndan dakikada net 62 sözcük ile Şerife Nisa Erdin, "13-16 yaş Öğrenciler Kategorisi"nde Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan dakikada net 134 sözcük ile Nisan Maya Tunçoğlu, "17-20 yaş Gençler Kategorisi"nde İstanbul Şişli Şampiyon Kursu'ndan dakikada net 112 sözcük ile Mete Özen, "21-99 yaş Deneyimliler Kategorisi"nde Ankara Danıştay Başkanlığı'ndan dakikada net 144 sözcük ile Erdi Çiller hatasız, süratle yazarak kategorilerinin Türkiye şampiyonu oldu.

"Çok Dilli" yarışında, "13-16 yaş Öğrenciler Kategorisi"nde Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan 16 dili toplam net 56 bin 404 vuruş ile Nisan Maya Tunçoğlu, "17- 20 yaş Gençler Kategorisi"nde İstanbul Şişli Şampiyon Kursu'ndan 14 dili toplam net 49 bin 002 vuruş ile Mete Özen, "21-99 yaş Deneyimliler Kategorisi"nde Celal Bayar Üniversitesi'nden 15 dili toplam net 65 bin 980 vuruş ile Cengizhan Özal hatasız, süratle yazarak kategorilerinin Türkiye şampiyonu olmaya hak kazandı.

Öte yandan, 2021 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası kayıtları 30 Nisan'da, yarışları ise 15 Mart-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Halis Özkahya Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 18:05:38. #1.16#
title