Türkiye, İhracatının 200 Milyar Doların Üzerinde Olduğunu Görecek"

AYSU BİÇER - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Serbest bölgelerde yapılan ihracat, transit ticaret, mikro ihracat ve e-ticaret gibi kalemlerin de ihracat hesaplamalarına eklenmesiyle Türkiye, gerçek ihracatının 200 milyar doların üzerinde olduğunu rahatlıkla görecek." dedi.

Gülle, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Gaziantep'te, ihracat hesaplama yönteminde yapılan değişiklik, Türkiye'nin dış ticaret ajandasında önemli yere sahip Afrika ile yapılan ticaret, ABD yaptırımlarının Venezuela ile yapılan ticarete etkisi ve 2019'da Türkiye'nin stratejik hedeflerine yönelik, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yeni yıl itibarıyla uygulamayı başlatmasının ardından özel ticaret sisteminden genel ticaret sistemine geçtiklerini hatırlatan Gülle, bundan sonraki süreçte dünyanın birçok ülkesinde kullanılan bu sistemin Türkiye'de de kullanılacağını söyledi.

Gülle, yeni sistemin ihracatın reel olarak ne kadar olduğunu ve nerelere gittiği konusunda kendilerine daha iyi fikir vereceğini anlatarak, "Hesaplama içerisinde serbest bölgelerde yapılan ihracat, transit ticaret, mikro ihracat ve e-ticaret gibi kalemlerin de ihracat hesaplamalarına eklenmesiyle Türkiye, gerçek ihracatının 200 milyar doların üzerinde olduğunu rahatlıkla görecek." diye konuştu.

"ABD yaptırımları Venezuela ile ticareti sınırlı düzeyde etkiler"

ABD'nin bazı ülkelere uyguladığı ekonomik yaptırımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gülle, şöyle devam etti:

"Önümüzde ciddi bir İran örneği var. Biz bunun ihracatımızı nasıl etkilediğini biliyoruz. Türkiye komşuyla (İran) ticaret yapamaz konumda. Çok rahatlıkla dış ticaretimizi geliştirebileceğimiz halde elimizin, kolumuzun bağlı olduğunu görüyoruz. İran ile ilgili süreç bizi ciddi anlamda tutuyor. Çünkü İran'dan enerji alıyoruz, almak istiyoruz ve belki de daha fazla almak durumunda kalabiliriz. Biz bugün Türkiye'nin ürettiği her türlü ürünleri satabileceğimiz bir pazara, seçili ürünlerle ticaret yapıyoruz. İran'da durum böyleyse tabii bu Venezuela ile yaptığımız ihracat, ithalatı da etkileyecektir. ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlar, Venezuela ile yaptığımız dış ticareti sınırlı düzeyde etkiler."

"Afrika'ya daha farklı bakmak lazım"

Son dönemde Türk ihracatçıların endişelendiren Afrika ülkelerinin kendi aralarında Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) kurma anlaşmasına konusuna da değinen Gülle, bu durumun uzun yıllardan beri kıtada aktif olarak faaliyette bulunan Türkiye'yi pek etkilemeyeceğini ancak yatırım anlamında farklı yöntemler geliştirebileceklerini ifade etti.

Gülle, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye ihracatının, 500 milyar dolarlık Afrika'nın ithalatından aldığı pay 15 milyar dolar. Yani yüzde 1,5 seviyesinde bir ihracatımız var. Dolayısıyla biz bunu artırmalıyız. Türkiye insani konularda kıtada yaptıklarıyla birçok ülkenin ilerisinde ancak bu avantajı karşılıklı ticarete henüz çeviremedik. Afrika'da serbest ticaret bölgesi kurulması bizi pek fazla etkilemez çünkü biz burayla ilgili yapılacak işleri yıllardan beri yapıyoruz. Bizim bundan sonraki süreçte Afrika'ya çok ciddi bir şekilde odaklanmamız, oraya bir çıkarma yapmamız gerekiyor. Biz kıtadaki sektörleri teker teker analiz ederek, bu ülkelerden ne alınır, ne satılır bunları çalışıyoruz. Afrika ile olan ticaretimizi en kısa sürede ikiye katlama arzusundayız. Eğer bunu yapabilirsek Afrika'daki mevcut durumda da ticaret yapabiliriz."

Dünyanın gruplaşıp, kutuplaştığını anlatan Gülle, "Bugün AB, Amerika,ve Afrika'da gördüğümüz bu gruplaşmalar dünya ticaretinde satışta ciddi bir şekilde satış tercih sebeplerinin oluşmasına neden olacak. Bu yüzden bundan sonraki süreçte buraya (Afrika) yatırım yaparken daha farklı bakmak lazım. Belki bu pazarlarda dışarıdan satarak değil de içeriden üreterek satma gibi bir yöntemi geliştirerek büyütebiliriz." şeklinde konuştu.

"Kanada pazarına yoğunlaşmalıyız"

Türkiye'nin hedef pazarlarını genelde dış ticaret açığı verilen ülkelerden oluştuğunu dile getiren Gülle, "2019'da Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika pazarlarına odaklanmaya, bu pazarlarda yoğunlaşmaya ve strateji geliştirmeye devam edeceğiz. 2019'da en önemli söylemlerimizden biri 'ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik' olacak." diye konuştu.

Gülle, Türkiye'nin Kanada'nın ithalatından hiç pay almadığını da tespit ettiklerini bildirerek, "Kanada pazarında çok rekabet ettiğimiz Avrupa'da, Almanya'ya, Fransa'ya satıp pazar lideri olduğumuz kalemlerde Kanada'nın ithalatından hiç pay almadığımızı tespit ettik. Demek ki bu pazara daha çok yoğunlaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA