Türkiye İhracatçılar Meclisinden Viyana Belediyesine maske yardımı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Viyana Belediyesine 50 bin cerrahi maske hediye etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Viyana Belediyesine 50 bin cerrahi maske hediye etti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, TİM'in gönderdiği maskeleri Viyana Eyaleti Sağlık Bakanı Peter Hacker'e teslim etti.

Büyükelçi Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viyana hastanelerinde kullanılmak üzere 50 bin cerrahi maskeyi büyük gururla yetkililere teslim ettiklerini belirterek, TİM'e teşekkür etti.

Ceyhun, "Türkiye İhracatçılar Meclisi, bu yardımıyla aynı zamanda Viyana şehir hastanelerinde bugüne kadar yatan, iyileştirilen ve gerçekten gördükleri hizmetten memnun kalan vatandaşlarımız için de bir teşekkür olarak bunu yapmak istedi." ifadesini kullandı.

Salgın sürecinde temas halinde oldukları Viyanalı yetkililerin Türkiye'den maske, tulum gibi koruyucu malzeme talebinde bulunduğunu dile getiren Ceyhun, Türkiye'de bu ürünlere ihracat yasağı olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya için bunu mümkün kıldığını aktardı.

Ceyhun, özellikle salgın sürecinde iki ülke arasında bu alanda ilişkilerin iyi bir düzeye ulaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA