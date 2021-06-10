Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Gülle, Türkiye'nin dış ticaretine yön vermek, ihracat politikasını belirlemek, pazar çeşitliliğini geliştirmek ve uluslararası arenada ihracatçıların rekabetini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan çalışmalar hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Manisa, En Fazla İhracat Yapan 8. İl

Manisa'nın sanayisi ve tarımı ile Ülkeye önemli bir katma değer sağladığını söyleyen Vali Karadeniz, 2021 yılının ilk beş aylık verilerine göre İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Sakarya'yı takip ederek 2 milyar 122 milyon 523 bin dolar ile ihracat performansı en yüksek 8 inci İl olduğunu belirtti. İlimizden ihracat yapılan sektörlerin başında ise elektrik-elektronik, iklimlendirme sanayi, otomotiv endüstrisi, kuru meyve ve mamulleri geldiğini belirten Vali Karadeniz, coğrafi konum, alt yapı, ulaşım ve nitelikli insan gücüyle Manisa'nın yatırımcılara önemli avantajlar sağladığını ifade ederek " İlimizden yapılan ihracatın daha çok artacağına inanıyor, Manisa'nın gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Karadeniz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'ye de ziyareti sebebiyle teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Selçuk Balcı Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Ergin Ataman Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, Vali Karadeniz'i Ziyaret Etti. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 20:12:36. #1.16#

title