Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ocak'ta 52,3 oldu

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ocak'ta eşik değer 50'nin üzerinde kalarak imalatçıların ihracat ikliminde üst üste 12. ay iyileşmeye işaret etti. Endeks, ocak ayında 52,3 olarak kaydedildi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ocak 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Ocak ayında eşik değer 50,0'nin üzerinde kalan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, imalatçıların ihracat ikliminde üst üste 12. ay iyileşmeye işaret etti. Bununla birlikte aralıkta 53,9 olarak ölçülen endeks ocakta 52,3'e gerileyerek Şubat 2021'den beri en düşük seviyede kaydedildi.

ABD'de ekonomik aktivite belirgin ivme kaybetti

İhracat pazarlarının talep koşullarındaki iyileşme, Covid-19 salgınının Omikron varyantına bağlı aksamalar nedeniyle yılın ilk ayında yavaşlamaya devam etti. İyileşme hızındaki genel düşüşün arkasındaki temel faktörlerden biri, ABD'de ekonomik aktivitenin belirgin bir şekilde ivme kaybetmesi oldu. Omikron varyantının ortaya çıkması, bu ülkedeki büyümenin son bir buçuk yılın en düşük seviyesine inerek ılımlı gerçekleşmesinde rol oynadı. Almanya'dan sonra ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD'nin Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 7 düzeyinde bulunuyor. Almanya'da ise aralık ayında yaşanan hafif düşüşün ardından üretim ocak ayında iyileşme sinyalleri verdi ve ocak verileri, ekonomik aktivitede güçlü bir artışa işaret etti. Diğer bazı Euro Bölgesi ülkelerinde Omikron varyantı faaliyetleri olumsuz etkiledi. Fransa ve İtalya'da üretim artışı yavaşlarken, İspanya'da ekonomik aktivite yaklaşık bir yıllık dönemde ilk kez daraldı. Öte yandan Hollanda'da imalat sektörünün talep koşulları 2022 yılına iyileşmeyle başladı. Omikron dalgasının hafiflediği yönünde belirtilerin gözlendiği Birleşik Krallık'ta üretim güçlü artış kaydetti ve büyüme önceki aya göre ivme kazandı.

En güçlü büyüme oranları Orta Doğu'da

Ocak ayında en güçlü büyüme oranları Orta Doğu'da kaydedildi. Hem Katar hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomik aktivite hızlı artış gösterdi. Buna karşılık, Mısır'da yavaşlamaya devam eden üretim Haziran 2020'den beri en sert düşüşü kaydetti. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine bakıldığında, Rusya'da ekonomik aktivitenin ocakta üst üste ikinci ay ılımlı düzeyde arttığı görüldü. Polonya'da yavaşlayan iyileşmeye karşılık Çek Cumhuriyeti'ndeki talep koşulları belirgin şekilde güçlendi. Çek Cumhuriyeti'nin imalat sanayi üretiminde geçen yılın ağustos ayından beri en hızlı artış gerçekleşti. Kazakistan'da uygulanan olağanüstü hal faaliyetleri olumsuz etkiledi ve yılın ilk ayında ekonomik aktivitedeki en sert daralma bu ülkede gerçekleşti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi