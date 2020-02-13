Türkiye İdlib'de Nasıl Bir Yol İzlemeli?
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Türkiye İdlib'de Nasıl Bir Yol İzlemeli?

Suriye ordusunun bir hafta içinde Suriye'nin İdlib kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine yaptığı saldırılarda 13 asker öldü, 5 asker yaralandı.

13.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:47

ordusunun bir hafta içinde Suriye'nin kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerine yaptığı saldırılarda 13 asker öldü, 5 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu saldırılara misliyle karşılık verirken diplomasi trafiği de hızlandı. Peki Türk halkı gelişmelerle ilgili ne düşünüyor?



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: Türkiye İdlib'de Nasıl Bir Yol İzlemeli?
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