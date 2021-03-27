Türkiye için yaşlı bakım turizminde "fırsat kapısı" aralanabilir

Medikal Turizm Derneği Genel Başkanı Dr. Sinan İbiş, Avrupa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu etkiler sebebiyle, ülkelerle yaşlı bakımı alanındaki iş birliklerine daha fazla yöneleceğini belirterek, Türkiye'nin yaşlı bakım turizminde çok avantajlı bir konumda...

Medikal Turizm Derneği Genel Başkanı Dr. Sinan İbiş, Avrupa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu etkiler sebebiyle, ülkelerle yaşlı bakımı alanındaki iş birliklerine daha fazla yöneleceğini belirterek, Türkiye'nin yaşlı bakım turizminde çok avantajlı bir konumda olduğunu söyledi.

İbiş, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının, insan sağlığı üzerindeki etkilerinin yanı sıra özellikle Avrupa'da yaşlı nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin yeni politikaların belirlenmesine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdiğine işaret etti.

Bazı Avrupa ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle huzurevlerinde çok sayıda yaşlının vefat ettiğini ya da kendi kaderlerine terk edildiğini anımsatan İbiş, dünyada hızla artan yaşlı nüfusunun ve yaşlı bakımı ihtiyacı ile ilgili süreçlerin bu ülkelerde öncelikle hem insan kaynağı hem de ekonomik açıdan endişeleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Bu noktada yaşlı bakım turizmine ilginin de arttığını vurgulayan İbiş, Avrupa ülkelerinin iklim, coğrafi özellikler ve insan kaynağı açısından uygun ülkelerle bu konuda iş birliğini yıllar önce yapmaya başladığını, salgın nedeniyle de bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik arayışların kaçınılmaz olduğunu anlattı.

"Avrupa ülkeleri ulaşımı kolay ülkelerle anlaşmalar yapacak"

Dr. İbiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa ülkeleri, pandeminin yarattığı etkiler sebebiyle, yaşlı vatandaşlarının sağlık ve bakımları için diğer ülkelerle iş birliklerine gitme konusunda olabildiğince hızlı, daha fazla adım atacak. Ulaşımı kolay ülkelerle sağlık, bakım ve yaşam hizmetlerinin önceden maliyet olarak belirlendiği anlaşmalar yapılacak.

İskandinav ülkeleri başta olmak üzere, örneğin Norveç bunu yıllardır yapıyor, bugüne kadar belli dönemlerde 800 binin üzerinde yaşlısını İspanya'ya gönderdi ve göndermeye de devam edecek."

"Türkiye'nin 2022 yılında gündemi yaşlı bakım turizmi olabilir"

Almanya'nın ise vatandaşlarının bakım hizmetlerini karşılamak için Brezilya, Uzak Doğu ve Balkan ülkelerinden insan kaynağı transferi sağlamaya çalıştığını aktaran İbiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, yaşlı bakım turizminde coğrafi konumu, 3-4 saatlik tek uçuşla kolay erişilebilirliği, emeklilere ve yaşlılara uygun iklimi, zengin geleneksel mutfağı, eşsiz sosyokültürel mirası, doğal bitki örtüsü, termal su ile rehabilitasyon imkanları, genç iş gücü ve hizmet unsurlarının Avrupa'ya göre daha ekonomik oluşu açısından çok avantajlı bir konumda. Dört mevsimin bir arada yaşandığı bir ülkeyiz ve bu yaşlı sağlığı açısından çok önemli.

Devletimiz, özel sektörümüz, akademilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız el ele vererek şimdiden iş birliği çalışmalarına başlar, gereken hazırlıkları yaparsak bu konuda ülkemiz açısından önemli bir fırsat kapısı aralanabilir. Türkiye'nin 2022 yılında gündemi yaşlı bakım turizmi olabilir. Yaşlı bakım turizmi, normal turizm gelirlerinden 30 kat veya daha fazla getiri sağlayan bir alan."

"Ülkeler arası diplomasinin gelişmesi açısından da son derece iyi bir fırsat"

Türkiye'de bakım sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesinin önemine vurgu yapan İbiş, "Yaşlı bakım turizmi, sadece ekonomik kazanç olarak da görülmemeli. Ülkeler arası diplomasinin, iş birliğinin, bilgi ve deneyim transferinin gelişmesi açısından da son derece iyi bir fırsat. Çünkü bir ülke, yaşlı vatandaşlarını bakım için bir başka ülkeye gönderdiğinde başka alanlarda da çok iyi iş birlikleri doğal sonuç olarak ortaya çıkıyor." diye konuştu.

"Almanya'ya odaklanılabilir"

Medikal Turizm Derneği Genel Başkanı Dr. Sinan İbiş, Türkiye'nin yaşlı bakım turizmi alanında şimdiden bir diplomasi hareketi başlatması gerektiği görüşünü de paylaştı.

Öncelikli olarak çok sayıda Türk'ün yaşadığı Almanya'ya odaklanılabileceğini belirten İbiş, şunları kaydetti:

"Ülkeler öncelikli olarak resmi makamları aracılığıyla yaşlısını göndermeyi planladığı ülkede incelemeler yapıyor. Turizm veya bakım komplekslerinin yaşlılara uygun olup olmadığı belirleniyor ve bununla ilgili belli bir süre verilerek gereken altyapı, insan kaynağı, işletme modeli şartlarının yerine getirilmesi isteniyor. Bu süreçler tamamlandığında öncelikle denetliyorlar ve sonrasında ise yapılacak anlaşma çerçevesinde peyderpey yaşlı vatandaşlar gelmeye başlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü