Türkiye İçin Kapalı Kapılar Arkasında Kurulan Oyunları Bozmaya Niyetliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Biz bütün terör odaklarına karşı, bütün yapılara karşı, Türkiye için kapalı kapılar arkasında oyunlar kuranlara karşı hep biriz ve beraberiz, bu oyunları bozmaya niyetliyiz." dedi.

Karaaslan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, Samsun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Cumhur İttifakı ile artık daha güçlü olduklarını vurgulayan Karaaslan, "Bugün artık daha güçlüyüz. Bugün Cumhurbaşkanımız, Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli omuz omuza verdiler. Birbirlerinden güç alarak bu ülkeye karşı tehdit unsuru olan yapılara karşı birlikte mücadele etme kararı aldılar." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da meydanda kurulduğunu belirten Karaaslan, karşıdaki ittifakın nerede ve ne zaman kurulduğunu sorarak, şunları dile getirdi:

"Milletin gözünün içine baka baka itiraf edemedikleri birlikteliklerini bugün adına 'millet' koyarak itiraf edemezler. Biz bütün terör odaklarına karşı, bütün yapılara karşı, Türkiye için kapalı kapılar arkasında oyunlar kuranlara karşı hep biriz ve beraberiz, bu oyunları bozmaya niyetliyiz."

Gönül belediyeciliği ile yeni bir sayfa açtıklarını aktaran Çiğdem Karaaslan, "31 Mart seçimlerinde yalnızca bir belediye başkanını seçmeyeceğiz. Onu bir makama göndermeyeceğiz. Onu 'sayın başkanım' yapmayacağız. Onu 'benim başkanım' yapacağız. Gönülden sevdiği şehrine, gönülden sevdiği memleketine hizmet edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin, sonuçları itibariyle genel seçim kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

"31 Mart gecesi herkesin gözü Türkiye'de olacak." diyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"İstikrar ve istikbalimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirecek ve inşallah Samsun olarak yine üzerimize düşeni yapacağız. Burası bizim şehrimiz, burası bizim Samsun'umuz. 100 yıl önce, tam bir asır önce atılmış ilk adımın, verilmiş güçlü mücadelenin, Milli Mücadele ateşinin bütün yurdu sardığının somut mekanı Samsun'dur. Bugün 100 yıl sonra yine bir tarih yazacağız. Yine öncü olacağız, yine milli iradeye sahip çıkacağız. İnşallah şehrimizi ve ülkemizi aydınlık geleceklere hep birlikte taşıyacağız."

Kaynak: AA