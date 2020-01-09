'Türkiye İçin Hem Riskler Hem Fırsatlar Süreci'
Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan İran'ın Irak'taki ABD askeri üslerine düzenlediği saldırıların arından VOA Türkçe'ye değerlendirmelerde bulundu.
09.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:46
Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan İran'ın Irak'taki ABD askeri üslerine düzenlediği saldırıların arından VOA Türkçe'ye değerlendirmelerde bulundu
Kaynak: DailyMotion.com