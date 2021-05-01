Türkiye, iç hattaki günlük ortalama 752 uçuşla EUROCONTROL listesinde birinci oldu
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Türkiye, iç hattaki günlük ortalama 752 uçuşla EUROCONTROL listesinde birinci oldu

Türkiye, iç hattaki günlük ortalama 752 uçuşla EUROCONTROL listesinde birinci oldu
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Türkiye, iç hatta son 2 haftada gerçekleştirilen günlük ortalama 752 uçuşla, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) listesinde birinci sıraya yerleşti.

Türkiye, iç hatta son 2 haftada gerçekleştirilen günlük ortalama 752 uçuşla, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) listesinde birinci sıraya yerleşti.

EUROCONTROL'un 29 Nisan uçuş trafiği raporuna göre, Türkiye iç hatta günlük ortalama 752 uçuş gerçekleştirerek, bazı Avrupa ülkelerinin yer aldığı sıralamada lider oldu.

Türkiye'yi, 708 uçuşla Fransa, 701 uçuşla Norveç takip etti.

Raporda, ülkeler arasında 2 hafta boyunca sıralama değerlendirmesi yapıldığı ve son değerlendirmede uçuşların 655 artış göstererek toplam 12 bin 165'e yükseldiği, Türkiye'nin, iç hat uçuşlarının son dönemde 229 artmasıyla listede birinciliğe yükseldiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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