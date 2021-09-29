'Türkiye Huzur Güven ve Çocuk' uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Türkiye Huzur Güven ve Çocuk" uygulaması

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Türkiye Huzur Güven ve Çocuk" uygulamasında ekipler, 178 okulun çevresinde denetim yaptı, ilkokul öğrencilerine dergi ve kalem kutusu dağıttı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Türkiye Huzur Güven ve Çocuk" uygulamasında ekipler, 178 okulun çevresinde denetim yaptı, ilkokul öğrencilerine dergi ve kalem kutusu dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların daha güvenli eğitim ve öğretim ortamlarında, suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında ekipler, 178 okulun çevresinde bulunan park, bahçe, metruk bina, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olabilecek yerleri denetledi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelinin de kişisel güvenlik ve suçtan korunma konusunda bilgilendirme yaptığı ilkokul öğrencilerine, Jandarma Çocuk Dergisi ve kalem kutusu hediye edildi.

Türkiye Huzur Güven ve Çocuk uygulaması

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

 Bahçeli'den ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi: Lanetliyoruz

Bahçeli'den ABD'ye "Ülkü Ocakları" tepkisi: Lanetliyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Hulusi Akar Meral Akşener
Magazin Esra Erol Düm Tek Tek Şafak Sezer
Spor Stefan Kuntz Mesut Özil Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Demir Çelik Mehmet Topal Şans Oyunları Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Türkiye Huzur Güven ve Çocuk' uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 09:27:54. #1.12#