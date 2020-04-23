'Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 76 bin 711 TL ceza
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'Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 76 bin 711 TL ceza

Samsun'da korona virüs tedbirlerine yönelik yapılan "Türkiye Huzur Güven Uygulaması"nda kurallara uymadığı belirlenen kişilere toplam 76 bin 711 TL ceza yazıldı.

23.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:36
'Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda 76 bin 711 TL ceza

Samsun'da korona virüs tedbirlerine yönelik yapılan "Türkiye Huzur Güven Uygulaması"nda kurallara uymadığı belirlenen kişilere toplam 76 bin 711 TL ceza yazıldı.

22 Nisan Çarşamba günü 15.00-24.00 saatleri arasında korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması' yapıldı. Söz konusu uygulama kapsamında; kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği, semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları ve benzeri iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı, sokağa çıkma yasağına tabi tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadıkları konularında ve park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Ceza yağdı

Uygulama neticesinde; 1541 iş yeri denetlendi, 12 iş yerine toplam 15 bin 960 TL cezai işlem uygulandı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olup sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen 9 şahsa 5 bin 111 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 25 şahsa 48 bin 790 TL idari para cezası uygulandı, ayrıca 3 bin 554 kişi sorgulandı, 13 şahıs yakalandı. Yapılan araç kontrolünde 1733 araç denetlendi, 41 araca 6 bin 850 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 125 park ve bahçe denetimi ile 31 mesire ve yürüyüş alanı denetlendi. Uygulamalarda yapılan kimlik sorgulamasında 2 kayıp şahıs bulundu. Uygulamalara 669 personel ve 1 dedektör köpek katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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