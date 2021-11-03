Türkiye Hububat Kongresi 2021

Değerli Katılımcılar,

Toprak Mahsulleri Ofisi ; başta hububat ve bakliyat olmak üzere faaliyet alanındaki tarımsal ürün piyasalarında istikrarı sağlamak, üreticilerimizin olası mağduriyetinin önüne geçmek, tüketiciyi korumak, aynı zamanda tarımsal ürün arzının kesintiye uğramaması için her türlü önlemi almakla görevli bir kamu kuruluşudur. TMO; piyasaları düzenlerken üretici ve sektör paydaşlarıyla daima diyalog içinde, tüm kesimlerin önceliklerini bilerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla üretici örgütleri ve sektör paydaşlarının düzenledikleri organizasyonları önemsemekte, açık diyalog kanalları olarak değerlendirdiği bu organizasyonlara azami oranda kurumsal katılım sağlamaya çalışmaktadır.

Koronavirüs salgını ve dünya çapında yaşanan küresel iklim değişikliği tüm sektörleri olduğu gibi tarım ve gıda sektörünü de olumsuz etkiledi. Ekonomik ve sosyal tahribatlara yol açan pandemi sürecinin etkileri devam ederken aşılanmanın hızlanmasıyla kapanma döneminin sonuna geldiğimiz umudunu taşıyoruz. Ayrıca tüm dünyada baskın bir şekilde hissedilen iklim değişikliği önce birey sonra yetkili kamu kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin üstüne düşen sorumlulukları arttırmıştır. Kurulduğu 1938 yılından bu yana kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirmek suretiyle tarımın sigortası, üretici ve tüketicinin destekçisi olan TMO'nun varlığı bu dönemde daha da önem kazanmıştır.

Dünyada uzun yıllar un ihracatında birinciliği elinde bulunduran, un sektörüne hizmet veren kuruluşları ve yedi alt birliği uhdesinde toplayan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), 15 yıldır Uluslararası Kongre ve Sergi organizasyonunu başarılı bir şekilde yürütmektedir. Bu yıl düzenlenecek toplantıya, hububat üretiminden tüketimine kadar olan süreçteki 83 yıllık tecrübesiyle paydaşlar için bir güven timsali olan Toprak Mahsulleri Ofisi de destek verecek ve "Türkiye Hububat Kongresi" olarak gerçekleştirilecektir. Ana teması "İklim Değişikliği ve Küresel Salgın" olarak belirlenen Kongre: Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ'nin katılımı ve himayelerinde 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecektir.

Sektörle doğrudan ya da dolaylı olarak teması bulunan katılımcı ve davetlilerle iklim değişikliği, salgın sonrası buğday ve un piyasaları, tarımda sürdürülebilirlik, dünya tahıl politikaları ve ticaret konularının irdelenerek sorunların değerlendirilip çözüm önerilerinin ortaya konması hedeflenmektedir.

Bu Kongre ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile un ve makarna sanayicilerini, tüccarları, tedarikçileri, değirmen makinecileri ve fırın mamulleri üreticileri, üretici temsilcileri gibi birçok paydaşı bir araya getirecek; 1. 000'i aşkın ulusal ve uluslararası delegeyi ağırlayacak ve en az 50 sergi alanının yer alacağı büyük bir organizasyon olacaktır.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Rusça olacaktır.

Katılımcıların ve toplum sağlımızın korunması adına Covid-19 salgınının oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge gereği aşılanmamış kişilerin zorunlu PCR testi prosedürlerini yerine getirdiği takdirde Kongre'ye katılım sağlayabileceğini bildirmek isteriz.

Ülkemize ve sektörümüze önemli katkılar sağlayacak olan Kongre'ye katılımınız Toprak Mahsulleri Ofisi olarak bizleri onurlandıracaktır.

Saygılarımızla.

Ahmet GÜLDAL TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

TÜRKİYE HUBUBAT 2021 KONGRE PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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