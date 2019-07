Türkiye Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Altunkaya başkanlığında toplandı

Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Mahsum Altunkaya Başkanlığında Mersin'de toplanarak gündemi değerlendirdi. İhracat rakamlarının masaya yatırıldığı toplantıda Türkiye'nin ilk alt aylık hububat bakliyat ihracatının yanı sıra Irak tarafından sektöre yönelik uygulanmaya başlanan ambargolar da gündeme getirildi. Başkan Altunkaya yılın ilk alt aylık diliminde Türkiye genelinden 3 milyar 249 milyon 207 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini Haziran 2019'da ise ay basında ihracat sektörle ilgili ihracat rakamının 347 milyon 963 bin dolar olduğunu ifade etti.

Mersin'de bir araya gelen Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu sektörün ihracat rakamlarını değerlendirirken yeni hedef pazarlar, yenilikçi ürünler ve bazı ülke pazarlarında yaşanan sorunları masaya yatırarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Haziran 2019 döneminde aylık bazda bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 22.2'lik düşüle 347 milyon 963 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, 2019 yılının ilk altı aylık süresinde ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 0.8'lik artışla 3 milyar 249 milyon 207 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade ederek sektörün gelişmesi ve ihracatın arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

"Irak pazar sorunun çözümü için çalışıyoruz"

Irak pazarında yaşanan sorunlara da dikkat çeken Başkan Altunkaya Irak merkezi hükümetinin son zamanlarda özellikle hububat bakliyat sektörünün Irak'a ihraç ettiği bazı ürünlere yasak getirmeye başladığını belirterek "Irak Türkiye için önemli bir pazar. Son otuz yıldır pazarın en önemli aktörü olan Türkiye Irak'ın gelişmesi ve yeniden yapılanmasında önemli rol oynamıştır. Ancak son dönemlerde özellikle sektörümüzle ilgili olarak uygulanmaya konulan yasaklar dikkat çekicidir. Mayıs ayında yumurta, Haziran ayı itibariyle de içecek ve dondurma ithalatında Türkiye'ye yasak getiren Irak şimdi de Türkiye'den yapılacak sofralık tuz, şehriye türleri ve makarna çeşitlerinin yasaklandığına dair tebliğ yayınladı. Elbette bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Makarna sektörümüzün Irak'a 2018 yılında gerçekleştirdiği ihracat 32 milyon dolar civarındadır. Bu sektörün dünya genelindeki ihracat rakamı ise 552 milyon dolardır. Ürünlerimizin ithalatına yönelik alınan bu yasak kararları karşısında hükümetimizin üst düzeyde Irak Hükümetiyle yakın ilişki içerisine girmesi ve sorunların çözümünde ihracatçılarımıza gerekli desteği vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki düşüncelerimizi ilgili bakanlıklar nezdinde hükümetimize iletmek için gerekli raporları hazırlıyoruz. Türkiye'den Irak'a yılın ilk ayında gerçekleştirilen ihracat rakamı 617 milyon 187 bin dolardır. Geçtiğimiz yıl bu rakam 742 milyon 880 dolardı. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'la geçtiğimiz ay içerisinde Irak'ta gerçekleştirilen Türkiye-Irak İş Formunda da bu sorunları dile getirdik. İnanıyorum ki ülkemizin Irak'a yönelik gerçekleştirdiği ihracatı olumsuz etkileyecek olan Irak Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu kararlar gözden geçirecek, Hükümetimiz de en üst düzeyde girişimlerle yasakların kaldırılması konusunda etkili olacaktır" dedi.

"İhracat için çeşitliliğimiz önemli"

Sektörle ilgili yeni pazar arayışlarının da devam ettiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya Türkiye'de ihracat kültürünün geliştiğini ve sektörlerin bir pazara bağımlı kalmayarak pazar çeşitliliğine yöneldiğini belirterek "Irak veya diğer komşu ülkelerle ilişkilerimizin ticari alanda daha iyi gelişmesini elbette hepimiz istiyoruz. Ancak Türkiye'de ihracat kültürü gelişti ve bizler pazar çeşitliliğine yönelerek dünya genelinde 185 ülkeyle ticaret yapıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz pazar çeşitliliğimizi arttırmak, Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra uzak doğu, Afrika, ABD ve Avrupa pazarlarında daha etkin roller üstlenmektir. Bu bağlamda gerekli pazar araştırmalarımız devam ederken uluslararası statülerdeki gıda fuarlarında da etkin katılım sağlayarak rol almaktayız" dedi.

"Hububatçılar en fazla ihracatı ilk 6 ayda Irak, Suriye ve Yemen'e yaptı"

Hububat sektööründe yılın ilk altı ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında birinci sırada 617 milyar 187 bin dolarla Irak yer alırken bu ülkeyi, 204 milyon 100 bin dolarla Suriye, 171 milyon 813 bin dolarla Yemen, 160 milyon 943 bin dolarla Birleşik Devletler, 113 milyon 555 bin dolarla Sudi Arabistan, 95 milyon 042 bin dolarla Almanya, 84 milyon 551 bin dolarla İran, 84 milyon 427 bin dolarla Libya, 77 milyon 333 bin dolarla İsrail ve 75 milyon 718 bin dolarla Angola izledi. İlk on ülkenin ilk altı aylık dönemdeki ihracat rakamı ise 1 milyar 684 milyon 670 bin dolar olarak gerçekleşti. İlk on ülke dışında kalan diğer ülkelere gerçekleştirilen ihracat miktarı ise 1 milyar 564 milyon 536 bin dolar olurken Türkiye'nin yılın ilk altı aylık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 3 milyar 249 milyon 207 bin dolarak gerçekleşti. Ürün bazında bakıldığında ise Türkiye en fazla 859 milyon 358 bin dolarlık pastacılık ürünleri (bisküvi, gofret, kek, makarna), 690 milyon 665 bin dolarlık buğday unu vs gibi Değirmencilik Ürünleri ihraç etti. Yine aynı sektörden yılın ilk altı aylık döneminde 454 milyon 508 dolarlık çeşitli gıda ürünleri ihraç edilirken bitkisel yağ ihracatı da 339 milyon 956 bin dolarla dördüncü sıradaki yerini aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA