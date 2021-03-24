Türkiye-Hollanda şifresiz canlı izleme linki ve TRT1 TÜRKSAT frekans bilgileri! Türkiye-Hollanda maçı Digitür, Tivbu, D Smart kanal numaraları!
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Türkiye-Hollanda şifresiz canlı izleme linki ve TRT1 TÜRKSAT frekans bilgileri! Türkiye-Hollanda maçı Digitür, Tivbu, D Smart kanal numaraları!

24.03.2021 19:02 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:40
Türkiye-Hollanda şifresiz canlı izleme linki ve TRT1 TÜRKSAT frekans bilgileri! Türkiye-Hollanda maçı Digitür, Tivbu, D Smart kanal numaraları!

2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Türkiye-Hollanda maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, TRT1 TÜRKSAT frekans bilgileri nedir? İşte, Türkiye-Hollanda şifresiz canlı izleme linki!

2022 Dünya Kupası'nda futbol büyük önem taşıyan maçta Ankaragücü - Galatasaray maçı ile karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye-Hollanda şifresiz canlı izleme linki ve TRT1 TÜRKSAT frekans bilgileri!

TRT1 TÜRKSAT FREKANS BİLGİLERİ

Ortam: Türksat 4A Uydusu (42°E)

Platform:Türksat

Yayı Türü: HD

FREKANS (MHZ): Türkiye-Orta Asya 11958

SR: 27500

FC: 5/6

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SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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