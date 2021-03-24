Türkiye-Hollanda şifresiz canlı izleme linki ve TRT1 TÜRKSAT frekans bilgileri! Türkiye-Hollanda maçı Digitür, Tivbu, D Smart kanal numaraları!
24.03.2021 19:02 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:40
2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Türkiye-Hollanda maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, TRT1 TÜRKSAT frekans bilgileri nedir? İşte, Türkiye-Hollanda şifresiz canlı izleme linki!
2022 Dünya Kupası'nda futbol büyük önem taşıyan maçta Ankaragücü - Galatasaray maçı ile karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye-Hollanda şifresiz canlı izleme linki ve TRT1 TÜRKSAT frekans bilgileri!
TRT1 TÜRKSAT FREKANS BİLGİLERİ
Ortam: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Platform:Türksat
Yayı Türü: HD
FREKANS (MHZ): Türkiye-Orta Asya 11958
SR: 27500
FC: 5/6