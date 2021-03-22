Türkiye-Hollanda maçını Michael Oliver yönetecek
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Türkiye-Hollanda maçını Michael Oliver yönetecek

22.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:26
Türkiye-Hollanda maçını Michael Oliver yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın, 24 Mart Çarşamba günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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