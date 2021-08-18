Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda hedefine ulaşmak isteyen Hollanda ve Türkiye karşı karşıya geliyor. Turnuvanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye Hollanda maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi sorularının yanıtları merak ediliyor.