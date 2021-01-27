Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı - Hollanda Dışişleri Bakanı Blok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı - Hollanda Dışişleri Bakanı Blok

27.01.2021 12:28 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:34

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye ile farklı görüşleri olabileceğini ancak iki ülke arasındaki ortaklığın son derece önemli olduğunu söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye ile farklı görüşleri olabileceğini ancak iki ülke arasındaki ortaklığın son derece önemli olduğunu söyledi.

Bakan Blok ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eş başkanlıklarında, Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı'nın 8. Toplantısı çevrim içi düzenlendi.

Blok, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, karşılıklı çıkar, yenilikçilik, güvenlik ve bölgesel meseleler başta olmak üzere birçok konuyu ele alacaklarını belirterek, toplantı kapsamında birlikte çalışabilmenin yöntemlerini arayacaklarını ifade etti.

Hollanda ve Türkiye arasında NATO çerçevesinde savunma alanındaki iş birliğinin de devam edeceğini vurgulayan Blok, "Tabii ki farklı düşüncelerimiz olabilir ancak ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

Hollanda ve Türkiye arasındaki müttefikliğin çok eski yıllara dayandığına işaret eden Blok, iki ülke arasında birçok alanda son derece önemli iş birliği konuları bulunduğunun altını çizdi.

(Sürecek)

Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı - Hollanda Dışişleri Bakanı Blok
Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı - Hollanda Dışişleri Bakanı Blok
Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı - Hollanda Dışişleri Bakanı Blok
Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı - Hollanda Dışişleri Bakanı Blok

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Yaşar Güler Ziya Selçuk Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Özcan Deniz Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı - Hollanda Dışişleri Bakanı Blok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 12:59:46. #1.16#
title