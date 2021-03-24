Türkiye - Hollanda ilk 11 açıklandı mı? 24 Mart Çarşamba Türkiye ilk 11'i! Hollanda ilk 11'i Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı forma giyecek mi?

2022 Dünya Kupası eleme maçları bugün itibariyle başlıyor. Heyecanla beklenen maçlardan birisi Türkiye - Hollanda maçıdır. Millilerimizin eleme grubundaki ilk maçı Hollanda arasında olacak. Peki Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Türkiye - Hollanda maçı şifresiz izlenebilecek mi? Türkiye - Hollanda FIFA Dünya Kupası eleme maçı ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel ilk 11 nedir? Türkiye kadrosu belirlendi mi?

Merakla beklenen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa eleme grubu maçları bugün başlıyor. Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Türkiye - Hollanda maçı ücretsiz izlenebilir mi? Türkiye - Hollanda ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel ilk 11 nedir? Türkiye kadrosu belirlendi mi? Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı forma giyecek mi? Kaan forma giyecek mi?

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Hollanda Dünya Kupası grup eleme maçı 24 Mart Çarşamba (bugün) saat 20:00 'da TRT 1 'de başlayacak.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak. Bunun yanı sıra maç TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Şifresiz 4A, Tivibu 22, Web , Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 kanallarında da yayınlanacak.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI İLK 11'LER

Türkiye ilk 11:

Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Hollanda ilk 11:

Cillessen, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay