Türkiye Hollanda golleri izle, geniş özet izleme linki!
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Türkiye Hollanda golleri izle, geniş özet izleme linki!

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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Bu sonuçla A Milli Takım, grup lideri olarak çıktığı maçın son düdüğüyle birlikte 3. sıraya geriledi. İşte, Türkiye Hollanda golleri ve Türkiye Hollanda golleri geniş özet izleme linki!

A Milli Takım, Hollanda'da kabusu yaşadı. Ay-Yıldızlılar, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup olarak zirvedeki yerini kaybetti. Türkiye Hollanda golleri izle, geniş özet izle! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

3. SIRAYA GERİLEDİK

Karşılaşmanın henüz 55. saniyesinde Klassen'in golüyle geriye düşen A Milli Takım ilerleyen dakikalarda bu gole hiçbir reaksiyon veremedi. Portakallar'a farklı galibiyeti getiren goller 16., 38. ve 54. dakikada Depay, 80. dakikada Til ve 90. dakikada Malen'den gelirken, Türkiye'nin tek golü 90+2. dakikada Cengiz'den geldi. Türkiye bu sonucun ardından grupta 3. sıraya geriledi ve Dünya Kupası'na katılma yolunda ağır darbe aldı

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Türkiye Hollanda golleri izle, geniş özet izleme linki!
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