Türkiye - Hollanda FIFA Dünya Kupası eleme maçı ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel ilk 11 nedir? Türkiye kadrosu belirlendi mi?
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Türkiye - Hollanda FIFA Dünya Kupası eleme maçı ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel ilk 11 nedir? Türkiye kadrosu belirlendi mi?

24.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:15
Türkiye - Hollanda FIFA Dünya Kupası eleme maçı ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel ilk 11 nedir? Türkiye kadrosu belirlendi mi?

2022 Dünya Kupası eleme maçları bugün itibariyle başlıyor. Heyecanla beklenen maçlardan birisi Türkiye - Hollanda maçıdır. Millilerimizin eleme grubundaki ilk maçı Hollanda arasında olacak. Peki Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Türkiye - Hollanda maçı şifresiz izlenebilecek mi? Türkiye - Hollanda FIFA Dünya Kupası eleme maçı ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel ilk 11 nedir? Türkiye kadrosu belirlendi mi?

Merakla beklenen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa eleme grubu maçları bugün başlıyor. Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Türkiye - Hollanda maçı ücretsiz izlenebilir mi? Türkiye - Hollanda ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel ilk 11 nedir? Türkiye kadrosu belirlendi mi?

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Hollanda Dünya Kupası grup eleme maçı 24 Mart Çarşamba (bugün) saat 20:00 'da TRT 1 'de başlayacak.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak. Bunun yanı sıra maç TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Şifresiz 4A, Tivibu 22, Web , Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 kanallarında da yayınlanacak.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL İLK 11 'İ

  • Uğurcan
  • Zeki
  • Çağlar
  • Ozan Kabak
  • Caner
  • Ozan Tufan
  • Taylan
  • Kenan
  • Hakan
  • Yusuf
  • Burak
Türkiye - Hollanda FIFA Dünya Kupası eleme maçı ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel ilk 11 nedir? Türkiye kadrosu belirlendi mi?

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM KADROSU

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

Altay Bayındır

Fehmi Mert Günok

Gökhan Akkan

Uğurcan Çakır

Defans:

Mehmet Zeki Çelik

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Kaan Ayhan

Merih Demiral

Mert Müldür

Ozan M. Kabak

Caner Erkin

C. Umut Meraş

Orta Saha:

Halil Akbunar

Yusuf Yazıcı

Dorukhan Toköz

Emre Kılınç

Okay Yokuşlu

Orkun Kökçü

Ozan Tufan

Taylan Antalyalı

Deniz Türüç

Hakan Çalhanoğlu

Forvet:

Burak Yılmaz

Cenk Tosun

Enes Ünal

Kenan Karaman

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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