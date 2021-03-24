Türkiye - Hollanda FIFA Dünya Kupası eleme maçı ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel ilk 11 nedir? Türkiye kadrosu belirlendi mi?
2022 Dünya Kupası eleme maçları bugün itibariyle başlıyor. Heyecanla beklenen maçlardan birisi Türkiye - Hollanda maçıdır. Millilerimizin eleme grubundaki ilk maçı Hollanda arasında olacak. Peki Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Türkiye - Hollanda maçı şifresiz izlenebilecek mi? Türkiye - Hollanda FIFA Dünya Kupası eleme maçı ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel ilk 11 nedir? Türkiye kadrosu belirlendi mi?
Merakla beklenen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa eleme grubu maçları bugün başlıyor. Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Türkiye - Hollanda maçı ücretsiz izlenebilir mi? Türkiye - Hollanda ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel ilk 11 nedir? Türkiye kadrosu belirlendi mi?
TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Hollanda Dünya Kupası grup eleme maçı 24 Mart Çarşamba (bugün) saat 20:00 'da TRT 1 'de başlayacak.
TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak. Bunun yanı sıra maç TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Şifresiz 4A, Tivibu 22, Web , Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 kanallarında da yayınlanacak.
TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL İLK 11 'İ
- Uğurcan
- Zeki
- Çağlar
- Ozan Kabak
- Caner
- Ozan Tufan
- Taylan
- Kenan
- Hakan
- Yusuf
- Burak
TÜRKİYE MİLLİ TAKIM KADROSU
A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci:
Altay Bayındır
Fehmi Mert Günok
Gökhan Akkan
Uğurcan Çakır
Defans:
Mehmet Zeki Çelik
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan M. Kabak
Caner Erkin
C. Umut Meraş
Orta Saha:
Halil Akbunar
Yusuf Yazıcı
Dorukhan Toköz
Emre Kılınç
Okay Yokuşlu
Orkun Kökçü
Ozan Tufan
Taylan Antalyalı
Deniz Türüç
Hakan Çalhanoğlu
Forvet:
Burak Yılmaz
Cenk Tosun
Enes Ünal
Kenan Karaman