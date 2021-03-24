Türkiye - Hollanda FIFA Dünya Kupası eleme maçı ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel ilk 11 nedir? Türkiye kadrosu belirlendi mi?

2022 Dünya Kupası eleme maçları bugün itibariyle başlıyor. Heyecanla beklenen maçlardan birisi Türkiye - Hollanda maçıdır. Millilerimizin eleme grubundaki ilk maçı Hollanda arasında olacak. Peki Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Türkiye - Hollanda maçı şifresiz izlenebilecek mi? Türkiye - Hollanda FIFA Dünya Kupası eleme maçı ilk 11 açıklandı mı? Muhtemel ilk 11 nedir? Türkiye kadrosu belirlendi mi?