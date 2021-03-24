Türkiye - Hollanda FIFA Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası eleme maçları bugün itibariyle başlıyor. Heyecanla beklenen maçlardan birisi Türkiye - Hollanda maçıdır. Millilerimizin eleme grubundaki ilk maçı Hollanda arasında olacak. Peki Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Türkiye - Hollanda maçı şifresiz izlenebilecek mi?