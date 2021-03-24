Türkiye - Hollanda FIFA Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
2022 Dünya Kupası eleme maçları bugün itibariyle başlıyor. Heyecanla beklenen maçlardan birisi Türkiye - Hollanda maçıdır. Millilerimizin eleme grubundaki ilk maçı Hollanda arasında olacak. Peki Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Türkiye - Hollanda maçı şifresiz izlenebilecek mi?
Merakla beklenen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa eleme grubu maçları bugün başlıyor. Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Türkiye - Hollanda maçı ücretsiz izlenebilir mi? Türkiye - Hollanda ilk 11 açıklandı mı?
TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Hollanda Dünya Kupası grup eleme maçı 24 Mart Çarşamba (bugün) saat 20:00 'da TRT 1 'de başlayacak.
TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç TRT 1 ekranlarında naklen yayınlanacak. Bunun yanı sıra maç TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Şifresiz 4A, Tivibu 22, Web , Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 kanallarında da yayınlanacak.
TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
TÜRKİYE MİLLİ TAKIM KADROSU
A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci:
Altay Bayındır
Fehmi Mert Günok
Gökhan Akkan
Uğurcan Çakır
Defans:
Mehmet Zeki Çelik
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Kaan Ayhan
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan M. Kabak
Caner Erkin
C. Umut Meraş
Orta Saha:
Halil Akbunar
Yusuf Yazıcı
Dorukhan Toköz
Emre Kılınç
Okay Yokuşlu
Orkun Kökçü
Ozan Tufan
Taylan Antalyalı
Deniz Türüç
Hakan Çalhanoğlu
Forvet:
Burak Yılmaz
Cenk Tosun
Enes Ünal
Kenan Karaman