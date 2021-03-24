Türkiye - Hollanda Cenk Tosun maçta neden yok, yedekte mi? 24 Mart Cenk Tosun kadroda var mı? Yedekte mi?

2022 Dünya Kupası eleme maçları bugün itibariyle başlıyor. Heyecanla beklenen maçlardan birisi Türkiye - Hollanda maçıdır. Millilerimizin eleme grubundaki ilk maçı Hollanda arasında olacak. Peki Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Türkiye - Hollanda Cenk Tosun maçta neden yok, yedekte mi? 24 Mart Cenk Tosun kadroda var mı? Yedekte mi?