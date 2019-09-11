Türkiye-Hollanda arasında yuvarlak masa toplantısı

Türkiye-Hollanda arasında yuvarlak masa toplantısı

Türkiye-Hollanda arasında yuvarlak masa toplantısı -Bakan Pekcan: "Ticari ve ekonomi ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde bu toplantı vesilesiyle de daha fazla ivmelenerek artacağına inancım tam" -"İkili ticaret ilişkilerden yatırımlara, ticaretten sanayi alanındaki işbirliğine teknolojiden...

11.09.2019 16:55
Türkiye-Hollanda arasında yuvarlak masa toplantısı

Türkiye-Hollanda arasında yuvarlak masa toplantısı

-Bakan Pekcan: "Ticari ve ekonomi ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde bu toplantı vesilesiyle de daha fazla ivmelenerek artacağına inancım tam"

-"İkili ticaret ilişkilerden yatırımlara, ticaretten sanayi alanındaki işbirliğine teknolojiden özel sektörleri arasında işbirliğine turizmden enerjiye kadar pek çok alanı kapsayan anlaşma imzalamış bulunuyoruz"

-" Özellikle inovasyon, teknoloji dijitalleşme ve yapay zeka alanında Hollandalı firmalar ile işbirliği yapmanızı öneriyorum. Çünkü buralarda çok büyük fırsatlar var"

Türkiye-Hollanda arasında yuvarlak masa toplantısı
Kaynak: İHA
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