11.09.2019 16:55

Türkiye-Hollanda arasında yuvarlak masa toplantısı

-Bakan Pekcan: "Ticari ve ekonomi ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde bu toplantı vesilesiyle de daha fazla ivmelenerek artacağına inancım tam"

-"İkili ticaret ilişkilerden yatırımlara, ticaretten sanayi alanındaki işbirliğine teknolojiden özel sektörleri arasında işbirliğine turizmden enerjiye kadar pek çok alanı kapsayan anlaşma imzalamış bulunuyoruz"

-" Özellikle inovasyon, teknoloji dijitalleşme ve yapay zeka alanında Hollandalı firmalar ile işbirliği yapmanızı öneriyorum. Çünkü buralarda çok büyük fırsatlar var"

Kaynak: İHA