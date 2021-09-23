Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın acı günü - Haberler Spor
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Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın acı günü

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın acı günü

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın annesi Oruç Karakan hayatını kaybetti.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın annesi Oruç Karakan hayatını kaybetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Başkanımız Sadık Karakan'ın annesi Oruç Karakan geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Yaşama 88 yaşında gözlerini yuman 8 çocuk annesi Oruç Karakan'a Allah'tan rahmet, sayın başkanımız Sadık Karakan başta olmak üzere tüm ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Oruç Karakan'ın cenazesinin, yarın öğle vakti Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından, burada bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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