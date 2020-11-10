Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan hangi kanalda? Türkiye - Hırvatistan şifresiz canlı izlecek mi?

Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Türkiye - Hırvatistan maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye - Hırvatistan şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta?