Türkiye Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Hırvatistan maçı sonucu kaç kaç?
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Türkiye Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Hırvatistan maçı sonucu kaç kaç?

12.11.2020 09:18 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:23
Türkiye Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Hırvatistan maçı sonucu kaç kaç?

Dün gece 11 Kasım'da heyecanla oynanan hazırlık maçı olan Türkiye - Hırvatistan maçı oldukça çekişmeli ilerledi. Peki, Türkiye Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Hırvatistan maçı sonucu kaç kaç?

Türkiye - Hırvatistan hazırlık maçı dün gece oynandı. Berabere biten maçın ayrıntıları haberimizde. Peki, Türkiye Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye Hırvatistan maçı sonucu kaç kaç?

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Vodafone Park'da gerçekleşen maç beraberlik ile sonuçlandı. 3-3 biten maçta ise sürpriz birçok gol yaşandı.

23. dakikadaCenk Tosun, topu kalecinin solundan filelere bıraktı. 1-0

32. dakikadaMert Çetin'in büyük hatasında topu kapan Ante Budimir, takımına eşit hale getirdi. 1-1

40. dakikada Caner Erkin'inser vuruşla golü buldu. 2-1

54.dakikadaBrekola'nın düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2

56.dakikadaBrekalo, kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 2-3

58.dakikada Cengiz, sert ve düzgün bir plase vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 3-3

Maç 3-3 bitti.

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